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La difusión de publicaciones en redes sociales que intentaron vincular al funcionario provincial Ringo Juniors González Burgos con un procedimiento por narcotráfico realizado en Pico Truncado generó una inmediata respuesta pública del asesor del gobernador Claudio Vidal, quien negó cualquier participación en los hechos investigados y anunció que iniciará acciones legales contra quienes difundieron la información.

Las publicaciones comenzaron a circular durante las últimas horas, luego de que trascendiera el operativo encabezado por Gendarmería Nacional que culminó con la detención de dos personas y el secuestro de aproximadamente cuatro kilos de marihuana en el marco de una investigación judicial por tráfico de estupefacientes.

Sin embargo, en medio de la repercusión del caso, algunos medios de comunicación y cuentas de redes sociales identificadas con sectores opositores al gobierno provincial difundieron mensajes en los que afirmaban que González Burgos (hijo) había sido detenido durante el procedimiento.

Entre las publicaciones que circularon se encontraba una que sostenía que “Ringo Juniors, el principal asesor y operador de confianza del gobernador Claudio Vidal, cayó detenido por Gendarmería Nacional”, además de atribuirle una supuesta participación en una “entrega vigilada” vinculada al traslado de marihuana.

En otros mensajes difundidos a través de redes sociales también se aseguraba que el vehículo requisado por las fuerzas federales pertenecía a González Burgos y a su padre.

Ninguna de esas afirmaciones fue acompañada por documentación judicial, información oficial ni datos surgidos de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal.

El comunicado de Ringo Juniors González Burgos

Frente a la circulación de esas versiones, González Burgos emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y aseguró no tener ningún vínculo con la causa. “Rechazo categóricamente las versiones falsas que intentan involucrarme. Detrás de cada nombre hay una persona y una familia que sufren las consecuencias de las mentiras y la difamación”, expresó.

El funcionario sostuvo además que al momento en que se desarrolló el procedimiento no se encontraba en Pico Truncado y remarcó que jamás tuvo participación ni conocimiento de los hechos que son materia de investigación.

Según manifestó en el documento difundido públicamente, no existe ningún elemento que lo vincule con el operativo realizado por Gendarmería Nacional.

Asimismo, adelantó que avanzará por la vía judicial contra quienes hayan difundido información falsa. “Realizaré las denuncias correspondientes y promoveré acciones legales contra medios, páginas y personas que difundan información falsa sobre mi persona”, indicó.

“La crítica es parte de la democracia; la mentira y las falsas acusaciones no”

En otro tramo del comunicado, González Burgos se refirió al límite entre el debate político y las acusaciones personales. “Entiendo que la política implica exposición y debate público, pero eso no habilita a nadie a mentir, difamar o intentar dañar la honra de una persona. La crítica es parte de la democracia; la mentira y las falsas acusaciones no”, señaló.

El funcionario remarcó que las diferencias políticas no pueden justificar la difusión de información incorrecta o acusaciones sin respaldo.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que los mensajes difundidos en redes sociales se replicaran durante varias horas y alcanzaran una importante circulación en distintos espacios digitales.

El anuncio de acciones judiciales

En el cierre de su comunicado, González Burgos reiteró que buscará que la situación se esclarezca en sede judicial y agradeció los mensajes de apoyo recibidos durante las últimas horas.

“Estoy tranquilo porque los hechos demostrarán que todo lo que se ha dicho es absolutamente falso. No todo vale en política”, concluyó.

Hasta el momento, las actuaciones conocidas y la información oficial difundida sobre el operativo no lo mencionan entre las personas detenidas ni investigadas.

El operativo antidrogas realizado en Pico Truncado

Las publicaciones que intentaron vincular a González Burgos tuvieron origen tras conocerse un procedimiento desarrollado por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional.

Tal como informó oportunamente La Opinión Austral, el operativo permitió la detención de dos personas y el secuestro de aproximadamente cuatro kilos de marihuana.

La investigación comenzó a partir de controles preventivos realizados por la Sección Canes Antinarcóticos de Pico Truncado sobre encomiendas que circulaban por la localidad.

Durante esas tareas, los efectivos detectaron la presencia de estupefacientes ocultos en un paquete, situación que derivó en la intervención de la Justicia Federal.

Cómo se realizó la entrega vigilada

Tras el hallazgo de la droga, el Juzgado Federal autorizó la utilización de una técnica especial conocida como “entrega vigilada”.

Este mecanismo consiste en permitir que el envío continúe bajo estricto control de las fuerzas de seguridad para identificar a las personas involucradas en la maniobra y reunir pruebas para la investigación.

Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 23 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Según la información a la que accedió La Opinión Austral, bajo supervisión judicial los investigadores realizaron un seguimiento permanente de la encomienda hasta el momento en que una persona se presentó para retirarla.

En ese instante se concretó la primera detención.

Posteriormente, los efectivos identificaron la presencia de un vehículo que, de acuerdo con la investigación, estaría relacionado con la operación. A partir de las tareas de observación realizadas en el lugar, se produjo la detención de un segundo sospechoso.

Lo que secuestró Gendarmería Nacional

Por disposición del Juzgado Federal de Garantías y de la Fiscalía Federal Descentralizada de Caleta Olivia, los investigadores avanzaron luego con la requisa del vehículo involucrado y con el secuestro formal de la encomienda.

Durante el procedimiento se confirmó la presencia de aproximadamente cuatro kilos de marihuana.

Además, se incautaron teléfonos celulares y documentación que serán sometidos a distintos peritajes para determinar posibles conexiones con otras personas que pudieran estar vinculadas a la maniobra investigada.

Las actuaciones judiciales continúan bajo la órbita de la Justicia Federal mientras los dos detenidos permanecen alojados en dependencias de la Sección Pico Truncado de Gendarmería Nacional.