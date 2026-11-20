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El gobernador Claudio Vidal mantuvo este jueves, una agenda de trabajo en el yacimiento Cerro Negro, operado por la empresa Newmont, en la localidad de Perito Moreno.

Según el cronograma oficial, la jornada incluyó una recorrida del mandatario provincial, por las instalaciones del complejo minero para interiorizarse sobre los proyectos y avances que la compañía busca presentar.

Posteriormente, encabezó una reunión en uno de los salones del predio junto a cerca de 380 trabajadores que ingresaron a la actividad durante los años 2024, 2025 y 2026, en el marco de su gestión de gobierno. “La única posibilidad que tenemos de salir adelante va a ser siempre con esfuerzo, trabajo y producción”

Durante la visita al yacimiento Cerro Negro, el mandatario provincial, acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; intendente Matías Treppo; y autoridades de la empresa Tito Cacho, Gerente General de Newmot y Shirli Perozzi, directora de Personas y Relaciones Laborales de Newmont, mantuvo un encuentro con los trabajadores y resaltó el impacto de las inversiones privadas, la generación de empleo local y el fortalecimiento de los sectores productivos en toda la provincia.

Vidal: “La única posibilidad que tenemos de salir adelante va a ser siempre con esfuerzo, trabajo y producción”.

“Cuando visito este tipo de lugares me lleno de emoción. Les voy a hablar como trabajador que soy; lo fui, lo soy y lo voy a ser eternamente”, expresó Vidal, reconociendo el esfuerzo que implica cumplir tareas lejos de los afectos: “Sé lo que significa perderse los cumpleaños, las fiestas importantes en la familia. Les quiero agradecer profundamente por ese esfuerzo, pero también tienen que saber algo: la provincia necesita de esta actividad y la sociedad de Santa Cruz acompaña este tipo de proyectos”.

Reactivación productiva

Vidal subrayó la necesidad de diversificar la matriz productiva para descomprimir la dependencia del empleo estatal. En ese sentido, destacó los avances alcanzados en distintas áreas estratégicas: “Hoy podemos asegurar que la actividad pesquera mejoró muchísimo y casi terminamos con la capacidad ociosa que tenían las plantas; estamos recuperando actividad petrolera después de la salida de YPF con una apuesta muy fuerte al sector no convencional; la ganadería recupera fuerza y apostamos fuertemente a la producción en el agro”.

Asimismo, mencionó el impulso al turismo y el desarrollo de proyectos de energías renovables tanto en el norte como en el sur santacruceño.

Respecto al sector minero, el gobernador remarcó el rol protagónico de la provincia a nivel nacional y las perspectivas de crecimiento a través de la empresa estatal Fomicruz: “En la minería lo que nos está sucediendo es algo realmente extraordinario. Esta provincia es la primera en exportación total de oro y plata del país; generamos el 50 % de la exportación total de toda la Argentina. A través de Fomicruz tomamos la decisión política de ordenar la empresa y salir a explorar, y en los últimos meses obtuvimos resultados positivos con el descubrimiento de uranio, vanadio y tierras raras”.

“Cuando visito este tipo de lugares me lleno de emoción. Les voy a hablar como trabajador que soy; lo fui, lo soy y lo voy a ser eternamente”, expresó Vidal.

Además, celebró la reciente firma para la recuperación del yacimiento Manantial Espejo y ratificó la continuidad del plan de inversión de 800 millones de dólares en Cerro Negro.

El rol de la inversión privada

Por su parte, el ministro de Energía y Minería Jaime Álvarez, Álvarez señaló que el país atraviesa un cambio de paradigma macroeconómico orientado al equilibrio fiscal y comercial, un proceso de ajuste que implica dificultades y es sentido por las provincias, los vecinos y los sectores productivos. En ese sentido, destacó que Santa Cruz afronta este escenario con una fuerte incidencia del empleo público y del sistema previsional, lo que exige una administración fina y sostenida.

Vidal subrayó la necesidad de diversificar la matriz productiva para descomprimir la dependencia del empleo estatal.

Al referirse a las condiciones para la inversión, el funcionario marcó diferencias respecto de etapas anteriores y sostuvo que hoy existen reglas más claras para las inversiones internacionales y mayor previsibilidad para incorporar bienes de capital y herramientas de trabajo. Además, enfatizó que las inversiones, especialmente las de gran escala, demandan tiempo y que el camino para el crecimiento sostenible es la inversión privada y el trabajo genuino.

Crecimiento y expansión

La directora de Relaciones Laborales en Cerro Negro de Newmont Argentina, Shirli Perozzi, en su discurso, resaltó que el yacimiento atraviesa un proceso de crecimiento que abre nuevas oportunidades para la región. “Estamos en un proceso de desarrollo, estamos en una etapa de expansión, y esto nos da posibilidades y potencial”, afirmó.

En esa línea, la directiva remarcó que el objetivo de la compañía excede lo estrictamente productivo y apunta al fortalecimiento del entramado socioeconómico santacruceño. “El desafío que me llevo desde el rol que hoy me toca desempeñar en Cerro Negro es el desarrollo, pero no solamente el desarrollo de Newmont: es acompañar en el desarrollo de la provincia, del empleo local, en la formación de quienes no vienen de la industria y acompañar a nuestros jóvenes para que puedan conocer lo que es la minería”, expresó.