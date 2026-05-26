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El titular de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UNEPOSC), Walter Uribe, confirmó a LU12 AM680 que el Gobierno Provincial avanzará con una importante inversión destinada a recuperar sectores clave del puerto de Puerto Deseado y remarcó la intención de transformar esa terminal en un puerto multipropósito que permita potenciar distintas actividades productivas y logísticas en Santa Cruz.

“Queremos que el puerto de Puerto Deseado sea multipropósito y no solamente trabaje con la pesca, sino con toda la actividad necesaria para la provincia y la región”, sostuvo Uribe.

El funcionario explicó que el gobernador Claudio Vidal firmó el decreto para el llamado a licitación de la obra de reparación del sitio 4 y la transición del puerto deseadense, sectores que permanecen inoperativos desde hace varios años.

El Gobierno avanza con el proceso de licitación para la puesta en valor del muelle de Puerto Deseado.

Inversión

Uribe destacó que se trata de una obra de gran magnitud para la infraestructura portuaria provincial y señaló que el proyecto demandará una inversión superior a los 12 mil millones de pesos.

“Es un pedido histórico de la comunidad portuaria de Puerto Deseado y una decisión firme del gobernador recuperar estos sitios para optimizar la producción y el trabajo”, expresó.

Según detalló, UNEPOSC deberá avanzar ahora con el proceso licitatorio, que contemplará entre 30 y 45 días para que las empresas interesadas puedan presentar sus propuestas.

En ese sentido, aclaró que debido a la complejidad de la obra no existen firmas de ese tipo en la región, por lo que se espera la participación de empresas de alcance nacional.

“Buscamos empresas que tengan la capacidad técnica para poder llevar adelante una obra de esta importancia”, afirmó. Además, adelantó que durante esta semana o la próxima comenzarán las reuniones técnicas para elaborar el llamado a licitación.

El Decreto Nº525 autoriza el llamado a licitación pública para iniciar la reconstrucción del Sitio 4 y la zona de transición del puerto de Puerto Deseado.

Perfil multipropósito

Actualmente, el puerto de Puerto Deseado concentra principalmente descargas de buques pesqueros, aunque también posee actividad vinculada a la industria minera.

Uribe remarcó que el objetivo del Gobierno Provincial es ampliar las capacidades operativas del puerto para convertirlo en un nodo logístico clave para Santa Cruz y la región.

“Sabemos que Puerto Deseado tiene un calado óptimo para buques portacontenedores y queremos potenciarlo para distintas actividades”, indicó.

En ese contexto, destacó que el puerto no solamente debe enfocarse en la pesca, sino también en la minería y en nuevas operaciones comerciales y logísticas.

Conexión con Tierra del Fuego

Durante la entrevista, Uribe también se refirió al desarrollo del transporte multimodal y a la posibilidad de que Santa Cruz se consolide como un punto estratégico para la descarga y distribución de mercaderías.

Explicó que, en lo referido a la conexión logística con Tierra del Fuego, el puerto de Punta Quilla aparece como el principal nodo operativo por cercanía y capacidad.

Sin embargo, sostuvo que el objetivo es fortalecer el funcionamiento conjunto de los puertos santacruceños.

En esa línea, reveló que actualmente mantienen conversaciones con una empresa interesada en adquirir dos buques portacontenedores de entre 110 y 120 metros de eslora para operar en la provincia.

“Queremos que puedan operar tanto en Punta Quilla como en Puerto Deseado y también en Puerto Caleta Paula”, señaló.

Obras complementarias: la baliza Magallanes

Además de la reparación del sitio 4 y la transición, UNEPOSC trabaja en otros proyectos considerados prioritarios para Puerto Deseado.

Entre ellos se encuentra la reconstrucción de la baliza Magallanes, una estructura que sufrió importantes daños tras un fuerte temporal registrado el año pasado.

Uribe explicó que, luego de las inspecciones técnicas realizadas por el organismo, se constató un avanzado deterioro estructural debido a la antigüedad de la construcción.

Por ese motivo, indicó que la obra deberá realizarse prácticamente desde cero y demandará una inversión superior a los 700 millones de pesos.

“Ya le solicitamos presupuesto a una empresa local para poder avanzar con esa obra durante este año”, afirmó.

Puerto Caleta Paula

Durante la entrevista radial, el titular de UNEPOSC también fue consultado sobre la situación del puerto Puerto Caleta Paula y las obras que se ejecutan actualmente.

Uribe explicó que al inicio de la gestión encontraron caída la habilitación de amarre y puerto seguro, además de 19 observaciones pendientes por parte de Prefectura Naval Argentina.

“Fuimos trabajando desde el comienzo de la gestión y hoy prácticamente quedan solamente dos puntos pendientes: las defensas y la alarma de hombre al agua”, detalló.

En ese marco, confirmó que ya comenzó la primera etapa de reparación de las defensas del sitio 3 y que durante las primeras semanas del próximo mes comenzarán a instalarse las nuevas estructuras.

Posteriormente, avanzarán las reparaciones en los sitios 2, 4 y 5. Según explicó, una vez finalizados esos trabajos estarán en condiciones de solicitar nuevamente la inspección para recuperar la habilitación de amarre del puerto. Uribe también destacó el trabajo del personal técnico, administrativo y legal de UNEPOSC tanto en Caleta Paula como en la oficina central de Río Gallegos.

Proyectos de ampliación

En otro tramo de la entrevista, Uribe confirmó que el Ministerio de Producción ya trabaja en distintos proyectos portuarios que podrían ejecutarse a futuro mediante el financiamiento provincial de USD 600 millones.

Según explicó, la ministra Nadia Ricci solicitó avanzar en iniciativas para ampliar los puertos de Puerto Deseado, Caleta Paula y Punta Quilla. Los proyectos fueron elaborados por equipos técnicos de UNEPOSC encabezados por el arquitecto Andrés Cañido y el ingeniero Ángel Cortés.

Dentro de las propuestas también se encuentra incluida la planta de ósmosis inversa proyectada para el puerto Caleta Paula. “Tenemos proyectos e ideas concretas para generar más actividad y más trabajo para los santacruceños”, sostuvo.

Nadia Ricci, ministra de Producción.

Puertos estratégicos

Uribe recordó además que Santa Cruz cuenta actualmente con cinco puertos estratégicos. Cuatro de ellos son administrados por UNEPOSC: Caleta Paula, Puerto Deseado, Punta Quilla y Puerto San Julián. El quinto es Punta Loyola, administrado por CGC y CRT.

En relación con Puerto San Julián, indicó que la semana pasada la ministra Nadia Ricci mantuvo reuniones con trabajadores, empresarios y autoridades locales para avanzar en la reactivación de la actividad portuaria.

Según explicó, existe una empresa interesada en operar inicialmente con dos buques en ese puerto. Asimismo, mencionó que otra firma analiza radicarse en Punta Quilla con buques factoría. “El puerto está totalmente a disposición de todas las empresas que quieran venir a operar en Santa Cruz”, aseguró.

“No hay conflictos en los puertos”

Por último, Uribe afirmó que actualmente no existen conflictos gremiales en los puertos de la provincia. No obstante, reconoció que en Puerto San Julián hubo reclamos vinculados con la necesidad de incrementar las descargas y reactivar el movimiento portuario.

En ese sentido, explicó que el Gobierno Provincial, junto al Ministerio de Producción, la Secretaría de Pesca y UNEPOSC, trabaja para conseguir nuevas operaciones y aumentar la actividad. “Estamos en contacto constante con los gremios para llevar tranquilidad y demostrar que estamos trabajando para mejorar la actividad en cada puerto”, concluyó.