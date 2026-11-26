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Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) busca ampliar sus horizontes productivos y avanzar en la identificación de nuevos recursos estratégicos. En ese marco, trabaja en una iniciativa para determinar la posible presencia de tierras raras en los residuos que deja la actividad minera, como escombreras, piletas de lodo y cenizas.

En una entrevista con LU12 AM680, el interventor de la empresa, Pablo Gordillo, explicó que el proyecto no es nuevo y que existen antecedentes de estudios sobre el aprovechamiento de estos materiales. Además, precisó que la iniciativa contempla una etapa exploratoria junto a la empresa privada American Minerals, mientras que la validación técnica de los resultados se buscará realizar con la participación del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

“Esto no es novedoso. La empresa ya tiene proyectos de tierras raras desde mucho tiempo”, señaló Gordillo, quien recordó que YCRT también había trabajado en alternativas vinculadas al aprovechamiento del gas metano y otros desarrollos para diversificar su matriz productiva.

El funcionario aclaró que el acuerdo con la empresa privada apunta, en primer término, a realizar muestreos sobre los materiales residuales de la explotación carbonífera. “Lo que tiene todo proyecto minero es primero una etapa exploratoria que se define, y la idea es hacer unos muestreos en toda la parte residual de la empresa”, explicó.

En ese sentido, remarcó que SEGEMAR “es el órgano nacional que está trabajando en lo que es la certificación real de que lo que encontremos sirva”.

Tierras raras en Río Turbio: cuándo comenzará la exploración

Gordillo recordó que en 2023 se realizó un estudio impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto a la empresa Clasto SRL, que incluyó los primeros análisis sobre el potencial de reutilización de cenizas, escombreras y otros residuos de YCRT.

Según indicó, aquellos trabajos permitieron identificar posibles componentes asociados a tierras raras, minerales que actualmente tienen una demanda creciente por sus aplicaciones en industrias como la aeroespacial, la fabricación de imanes y el desarrollo de drones.

“Como el monopolio de ese trabajo lo tenía China, empezaron a haber algunos países que están intentando hacerse de esa vinculación con minerales”, sostuvo el interventor, al explicar el interés internacional que despiertan estos recursos.

“Vamos a avanzar en los muestreos lo antes posible y tratar de, antes de fin de año, llevar adelante la campaña”, anticipó sobre el inicio de la exploración.

Pablo Gordillo Arriagada, interventor de la empresa YCRT. (FOTOS: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

No obstante, insistió en que los resultados deberán atravesar procedimientos técnicos rigurosos, con laboratorios que certifiquen las muestras y respeten los mecanismos de cadena de custodia. “Un poco ambicioso el tema, pero serio y técnico desde el punto de vista de lo que pueda salir de ese muestreo que se haga”, definió.

El proyecto se suma a otras líneas de trabajo que YCRT mantiene para ampliar sus posibilidades productivas. Entre ellas, Gordillo mencionó las gestiones con CGC por el aprovechamiento del gas metano y la vinculación con cámaras empresarias mineras para actualizar estudios sobre pozos exploratorios y reservas que habían sido investigados durante la década de 1980.

Presupuesto 2027: ventas de carbón, inversiones y equipamiento

Por otra parte, el interventor brindó detalles sobre la planificación presupuestaria de YCRT para 2027. Según explicó, el objetivo es garantizar principalmente los gastos corrientes, entre ellos los salarios del personal activo y el complemento jubilatorio de más de 1.470 pasivos de la empresa.

El presupuesto presentado contempla aproximadamente $153.000 millones para todo el año, aunque Gordillo destacó que, por primera vez, se incorporaron como ingresos proyectados los embarques de carbón comprometidos mediante contratos de venta.

“Firmamos por contrato siete embarques que nos ingresarían más o menos unos 10 millones de dólares por la venta”, detalló. De concretarse esas operaciones, estimó que podrían reducir hasta un 20% los fondos que actualmente aporta el Estado Nacional.

Además, explicó que esos recursos podrían destinarse a inversiones y gastos operativos, sin necesidad de reintegrarlos al Tesoro para cubrir otros conceptos.

Entre las adquisiciones previstas mencionó dos locomotoras nuevas, una depuradora en seco para avanzar en la posibilidad de abastecer a la usina 240 y comercializar carbón depurado en el exterior, y el reequipamiento eléctrico de la mina mediante la empresa polaca FAMUR.

Sobre este último proyecto, indicó que ya cuentan con un presupuesto formal de provisión de materiales, valuado entre 800.000 y 900.000 euros, aunque todavía no disponen de los fondos necesarios.

“Hay compras pendientes o frentes parados por compras que no se hacen hace siete años. Imaginate la situación que tenemos en algunos lugares o frentes de producción”, expresó.

Gordillo consideró que el desafío para el próximo año será incrementar los ingresos a través de la venta de carbón, la generación de energía y el desarrollo de nuevas alternativas productivas. “Si entendemos que tenemos que trabajar, producir y activar mayores ingresos, vamos a tener un muy buen 2027”, aseguró.

Sociedad anónima: falta designar el directorio y definir la participación de los trabajadores

Otro de los temas abordados fue la transformación jurídica de YCRT en una sociedad anónima. Al respecto, Gordillo señaló que los trámites administrativos y contables ya fueron realizados y que resta una decisión del Gobierno Nacional y de los accionistas para completar la conformación del directorio.

Según precisó, la estructura accionaria estatal contempla un 95% bajo la órbita de la Secretaría de Energía y un 5% correspondiente a la Secretaría de Minería, dentro del 51% que permanece en manos del Estado. La designación de tres directores nacionales es el paso pendiente para formalizar la nueva estructura.

También se refirió al programa de propiedad participada, que contempla destinar entre un 5% y un 10% de las acciones a los trabajadores.

“Eso lo que hacía era habilitar la posibilidad de que ingrese un director obrero a trabajar en el directorio de igual manera con la parte de los accionistas públicos y el privado”, explicó. Agregó que el mecanismo está previsto en el estatuto, aunque su implementación deberá conversarse con los gremios.

Por otra parte, confirmó que continúa pendiente la definición sobre los convenios colectivos de trabajo, un conflicto que se encuentra judicializado y deberá resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El planteo de inconstitucionalidad presentado sostiene que YCRT debe mantener el régimen de empleo público y cuestiona su adecuación a la Ley de Contrato de Trabajo.

En este escenario, la agenda de la empresa combina la reactivación de la producción carbonífera con la búsqueda de nuevas alternativas de desarrollo. La exploración de tierras raras aparece como una de esas posibilidades, aunque su viabilidad dependerá de los resultados de los estudios técnicos que se realizarán sobre los residuos de la actividad minera.