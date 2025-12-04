Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Pablo Pavel Gordillo, informó este miércoles ante la Comisión de Seguimiento de la Cámara de Diputados que el pago del complemento jubilatorio adeudado a 1.470 pasivos podría acreditarse “al fin de esta semana o la próxima”, una vez que el Ministerio de Economía envíe los fondos previstos en el DNU 849/2025.

Gordillo afirmó que la empresa recibió la asignación trimestral de $28.000 millones, pero señaló que YCRT “no recibe fondos para gastos operativos desde junio de 2024”, lo que mantiene limitada la actividad.

El interventor también confirmó avances en la venta de carbón: “Colocamos parte del embarque a USD 55 la tonelada”, dijo, aunque reconoció demoras por el paro vigente.

La reunión estuvo marcada por fuertes cuestionamientos de diputados y representantes gremiales. El dirigente de ATE, Luis Flores, acusó a la intervención de “falta de transparencia” y de responder “al gobierno nacional y no a la cuenca”. El diputado Daniel Peralta advirtió que la empresa enfrenta un 2026 “sin previsión de inversiones” y con riesgo operativo.

Retrasos de pagos

Jubilados presentes reclamaron la regularización de pagos y pidieron que la Provincia y Nación “trabajen juntos” para evitar nuevos atrasos.

Gordillo sostuvo que el complemento jubilatorio “está asegurado en el presupuesto 2026” y que continuará gestionando para que sea abonado en tiempo y forma. También confirmó que no está descartada la reactivación de la Usina 240 MW, aunque su puesta en marcha “requiere inversión privada” y una actualización técnica actualmente en elaboración.

La Comisión de Seguimiento continuará evaluando la situación y no descarta impulsar un pedido formal a Nación para garantizar la regularidad de los pagos.

La comisión especial por YCRT se reunió este miércoles, vía zoom, con el interventor Pablo Gordillo.

El paso a paso del encuentro

Durante casi dos horas, la Comisión especial de YCRT, presidida por el diputado Pedro Luxen, analizaron la realidad hoy de la empresa.

El interventor Pablo Pavel Gordillo explicó en detalle la situación financiera del yacimiento y confirmó que el Gobierno nacional asignó recursos para el último trimestre del año a través del DNU 849/2025, por un total de 28.000 millones de pesos.

Sobre los complementos jubilatorios atrasados, afirmó: “Lo primero que haríamos es cubrir el complemento jubilatorio pendiente de octubre… Creemos que puede llegar a ser al fin de esta semana”, señaló.

El complemento mensual representa aproximadamente $900 millones y alcanza a 1.470 jubilados y pensionados.

Gordillo dejó en claro que YCRT no puede pagar ese concepto con fondos propios:

“No puedo utilizar fondos que no sean los asignados para gastos corrientes. Ese complemento se paga con partidas del Ministerio de Economía.”

Cruces por el rol de la provincia y el impacto de la Ley Bases

El diputado Daniel Peralta planteó duras objeciones políticas, cuestionando falta de previsión, ausencia de inversiones y el riesgo de trasladar tensiones laborales a 2026. “No veo bien aspectado el futuro… si no hay posibilidades de arreglar la vía, la usina, la locomotora… vamos a tener un problema muy serio”, advirtió.

También cuestionó la dependencia del esquema nacional: “Usted opera bajo la política de Milei… no tenemos respuestas para esta gente.” A lo que Gordillo respondió: “Como compañero peronista trato de convivir con el gobierno nacional que me asigna una función… La decisión del rol provincial en la transformación no la decido yo”.

Intervención sindical: acusaciones de mala gestión y “alineamiento libertario”

Uno de los momentos más tensos fue la intervención del dirigente de ATE, Luis Flores, quien acusó a Gordillo de falta de transparencia, incumplimiento laboral y desinterés por la cuenca. “No sabemos en qué se invirtieron los fondos de la venta de carbón… Usted hoy responde más al presidente Milei que a los santacruceños”, afirmó.

También cuestionó el despido de un trabajador, al que consideró ilegal: “No se respetaron plazos ni proceso sumarial. Tenemos dos dictámenes judiciales que nos mantienen bajo la ley de empleo público”.

El dirigente criticó la suspensión del Día del Minero, “es una falta de respeto total hacia nuestra sociedad.”

En ese contexto, Gordillo rechazó las acusaciones y defendió su administración: “He sido absolutamente claro y transparente… Todas las compras están publicadas en la página de la empresa.”

Venta de carbón, chatarra y situación operativa

El interventor detalló que YCRT completó un primer embarque de 60.000 toneladas de carbón y se prepara para un segundo, cuyo precio mejoró:

Primer embarque: USD 42/tonelada

Segundo embarque: entre USD 55 y USD 60

Carbón de rezago: USD 10/tonelada

Además informó que la empresa continúa cumpliendo un contrato de chatarra desde 2017 con Scrap Service–Techint, lo que también fue criticado por el gremio.

Usina 240 y el futuro energético

Un eje trascendental fue la discusión sobre la Usina Térmica 240 MW, históricamente vista como motor para convertir el carbón en energía.

La diputada Karina Nieto preguntó directamente si la reactivación está en los planes. A lo que el interventor señaló “no está abandonada la posibilidad de inversión en la Usina 240. Estamos actualizando la carpeta técnica y económica, pero se requiere inversión privada.”

Confirmó que se renovó la habilitación ambiental y que avanzan los trámites para inscribir la usina como generadora comercial.

La preocupación de los jubilados: “Trabajen juntos”

La intervención más emotiva fue la del jubilado Ernesto Cruz, quien expresó: “Es una vergüenza que estemos padeciendo por la falta de pago… Les pido que trabajen juntos para que esto no pase más.”

Gordillo volvió a asegurar que el pago del complemento está asegurado para octubre, noviembre y diciembre, a la espera de acreditación de Economía. Al igual que para el próximo año.

La mirada hacia 2026: déficit, partida salarial y riesgo de conflictividad

Para 2026, YCRT tiene un presupuesto proyectado de $135.000 millones, de los cuales $126.000 millones son para salarios y $12.000 millones para complementos jubilatorios, según expuso ATE.

Sin embargo, Gordillo recordó que la empresa no recibe fondos para gastos operativos desde mediados de 2024, lo que incrementa la fragilidad:

“Todo el 2025 se cubrió sin que Nación girara fondos operativos.”

El interventor apuesta a que contratos de exportación permitan financiar parte del año próximo, pero reconoció que “la proyección depende de resolver el conflicto y sostener la producción”.

La comisión acordó continuar el seguimiento y analizar la posibilidad de emitir una resolución legislativa para exigir a Nación el pago en tiempo y forma de los complementos jubilatorios.