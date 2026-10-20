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La aparición de ballenas muertas en las costas de Chubut generó preguntas sobre el destino de los cuerpos y las medidas de seguridad que se aplican para su disposición final. En Puerto Madryn, el procedimiento contempla dos alternativas: trasladar los ejemplares hasta un sitio habilitado o enterrarlos cerca del lugar donde aparecieron, cuando moverlos resulta inviable.

El licenciado en Gestión Ambiental y divulgador científico Víctor Fratto, integrante del Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral, explicó a ADNSUR que el procedimiento toma como referencia protocolos internacionales.

“Yo tuve la oportunidad de leer ese protocolo; la verdad que está muy bueno, está basado en protocolos internacionales”, señaló. También aclaró que las dimensiones de estos animales representan un desafío para su manipulación y traslado.

Dónde entierran las ballenas muertas en Puerto Madryn

En Puerto Madryn existe un sitio de disposición final al que se llevan los ejemplares que pueden trasladarse. El procedimiento también se aplica cuando aparecen en sectores céntricos, donde es necesario retirar los cuerpos.

El momento de la extracción depende de las condiciones de la marea, ya que la maquinaria necesita acceder a la playa para realizar las maniobras.

“A veces alguno se pregunta ‘¿pero por qué las sacaron durante el día?’. Y porque hay que jugar con las mareas, hay que ver cuándo es el mejor momento para que la máquina pueda ingresar a la playa y sacar a ese animal de ahí”, explicó Fratto.

Una vez en el lugar de destino, los cuerpos se entierran y se cubren completamente con tierra. Por eso, los sitios no presentan acumulaciones de ballenas a la vista.

“Las ballenas están todas enterradas; no hay ballenas que estén a la vista”, precisó el especialista.

Qué pasa cuando una ballena pesa 25 toneladas y no puede trasladarse

El traslado no siempre es posible. Un ejemplar puede pesar alrededor de 25 toneladas y encontrarse en estado de descomposición, lo que dificulta las maniobras y puede volver inviable llevarlo varios kilómetros.

En esos casos se aplica el enterramiento en cercanía, una alternativa que permite disponer del cuerpo sin trasladarlo hasta otro sitio.

“Entonces no siempre se puede, y en esos casos lo que se hace es aplicar el protocolo de enterramiento en cercanía”, indicó Fratto.

El procedimiento tiene antecedentes en la provincia durante los episodios de influenza aviar. En aquel momento, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) estableció pautas para disponer de lobos marinos y elefantes marinos encontrados muertos en zonas donde el traslado resultaba imposible.

Cómo se realiza el enterramiento en cercanía

Cuando no se puede levantar el cuerpo, se intenta desplazarlo lo máximo posible desde la playa y ubicarlo por encima de la línea de marea más alta. Después se realiza una fosa para enterrarlo.

En algunos terrenos, las máquinas deben arrastrar al animal en lugar de levantarlo. La maniobra requiere cuidado, porque la cola tiene un límite de resistencia y su rotura puede impedir que el cuerpo siga siendo manipulado.

“Cuando la cola no da más hay que dejar de tironear, porque si se corta la cola ya no hay forma de manipular ese animal, no hay forma de moverlo. Entonces lo que se hace es enterrarlo en el mismo lugar”, explicó.

La ubicación de la fosa queda así condicionada por las características del terreno y las posibilidades reales de mover al ejemplar.

Qué riesgos puede generar una ballena enterrada

Durante la descomposición, los cuerpos pueden liberar gases y fluidos. El comportamiento depende, entre otros factores, de si el animal fue sometido a una necropsia para obtener muestras de órganos y tejidos.

“Cuando el animal fue necropsiado, fue abierto; se descompone mucho más rápido y el animal no se hincha porque tiene tajos”, detalló Fratto.

Si no se realizó ese procedimiento, la acumulación de gases y la presión interna pueden provocar perforaciones y la salida de líquidos, gases o tejidos hacia el exterior.

Por ese motivo, el especialista advirtió que no hay que acercarse a las fosas ni caminar sobre los montículos de tierra. La superficie puede ocultar cavidades que se forman durante la descomposición y ceder bajo el peso de una persona.

“Se puede formar como una cámara de gas de fluidos y uno se para ahí arriba y se puede hundir; entonces no tiene sentido estar cerca de ese lugar”, sostuvo.

Qué hacer si aparece líquido o gas en una fosa de ballena

Ante la presencia de fluidos, gases u otras anomalías en un sitio de enterramiento, la indicación es llamar al 103 para que las autoridades evalúen la situación y determinen las medidas necesarias.

Durante el fin de semana largo en Puerto Madryn, apareció otro ballenato muerto. Foto: Crónica

Fratto remarcó que informar directamente a los organismos responsables permite activar el procedimiento con mayor rapidez que publicar imágenes en redes sociales.

“Para que se tomen medidas correctivas ambientales que favorezcan la salud pública, es mucho más efectivo llamar al 103 que poner una foto en Facebook”, afirmó.

La comunicación telefónica permite que las autoridades se acerquen al lugar, revisen las condiciones de la fosa y definan cómo actuar. Por eso, ante una pérdida de fluidos o cualquier otra señal inusual, se recomienda evitar el contacto con el sitio y realizar el aviso correspondiente.

Dónde están las fosas de ballenas en la costa de Chubut

Fratto mencionó enterramientos en Playa Paraná, Cerro Avanzado y una estancia vecina de Puerto Madryn, donde se solicitó autorización para disponer de algunos ejemplares.

En Playa Paraná se realizaron dos enterramientos. En una misma fosa puede disponerse de más de un animal, según las características del procedimiento.

Los lugares quedan cubiertos con tierra y el protocolo contempla su señalización. Sin embargo, el especialista señaló que la presencia de marcas también puede atraer a personas que intenten acercarse o revisar el terreno, por lo que insistió en la importancia de mantener distancia.

El olor puede persistir durante los primeros días, en parte por el arrastre del cuerpo hasta la fosa. Con el paso del tiempo, las condiciones climáticas contribuyen a reducirlo.

Qué se sabe sobre la muerte de ballenas en Puerto Madryn

Mientras continúan las tareas de disposición final, la investigación busca establecer las causas de las muertes registradas en la costa de Chubut. Las muestras enviadas a analizar serán fundamentales para avanzar en esa determinación.

Fratto pidió paciencia hasta contar con los resultados de laboratorio y destacó la preocupación que genera la situación entre los habitantes de la zona.

“Hay que tener paciencia, hay muestras que se mandaron a analizar”, expresó.

Hasta que se conozcan las conclusiones, el protocolo establece cómo retirar y disponer de los cuerpos según las condiciones de cada caso. Para la población, las recomendaciones principales son no acercarse a las fosas y llamar al 103 si se detectan líquidos, gases o cualquier otra anomalía.