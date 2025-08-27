“Nacida y criada, un poco (en Río Gallegos), pero sureña full”, dice Antonella Avalos Alós, la bailarina patagónica que es parte de la serie “En el barro”, el spin-off de “El Marginal”, que fue estrenada el 14 de agosto en la plataforma Netflix.

“Estuve hasta los tres meses en Río Gallegos, después nos fuimos a vivir a Mar del Plata, porque mi papá era de Fuerza Aérea, después volvimos y actualmente tengo parte de mi familia en Río Gallegos”, repasó en diálogo con Radio LU12 AM680.

Avalos Alós, quien bailaba en la Fiesta Puerca y la Fiesta Plop, que se realizan en el Teatro Vorterix, contó cómo le llegó la oportunidad de sumarse a la serie.

“Fue algo muy inesperado. Fue una oportunidad que apareció de la nada porque no la estaba buscando. Me llamaron para bailar en un capítulo porque el director del casting de la serie me conocía de una fiesta que hago en capital y la idea era bailar en un capítulo, donde había una competencia de presas”, explicó.

Siendo la danza su “zona de confort”, aceptó sin dudarlo. “Y ahí se empezaron a agregar cosas, eso fue lo divertido, que se empezaron a agregar escenas que no tenían que ver con lo que yo hago”.

“Todo lo que había abarcado en la actuación, siempre había sido para teatro, nunca para series o televisión”, comentó.

“Que te toque a trabajar al lado de semejantes actrices, es increíble”.

“En la primera temporada quedé de extra. Fui a a robar una cantidad de horas importantes y después, para la segunda temporada se crea este grupo, no puedo decir qué es, pero es un grupo de seis muchachas que es donde está la ‘China’ Suárez y Adabel Guerrero“.

Asimismo, reconoce que la posibilidad de ser parte de la serie fue “muy increíble”.

“Sabía que iba a tener repercusión, no la esperaba por mi trabajo, sino porque la serie ya viene con un historial, con ‘El marginal’ ya construyó algo, entonces la vara estaba muy alta“.

Estreno

Las grabaciones de la primera temporada se realizaron entre julio y noviembre de 2024. “Al principio era mucha la ansiedad por ver cómo iba a quedar, qué iba a quedar de todo lo que habíamos grabado y después fue soltarlo. Este año, cuando se estrenó, fue una ola muy importante, no sólo para mí, sino para todas las chicas que participamos. Es increíble el crecimiento porque había actrices recontra consagradas y chicas que nunca habían pasado por nada ni artístico, ni actoral”, expuso.

“Verme en los créditos fue increíble, una locura”, aseguró.

“Creo que entré, siendo bastante ignorante sobre el tema, entendía que iba a hacer una participación especial y listo. Después, cuando me vi involucrada en la trama y me empezaron a pasar los capítulos, el guion y empecé a leer y a investigar, fue: ‘Ah, esto es fuertísimo’. Tuvimos muchas conversaciones con exconvictas, hay un par de historias representadas que son muy fuertes”, contó.

“Tengo que volver al sur, tengo que volver a Gallegos, tengo que volver a Comodoro”.

Con respecto a cómo vivió el día a día en el set, la santacruceña destacó: “Las chicas son increíbles, está Anita Garibaldi. Años viendo ‘El marginal’ y que después te toque a trabajar al lado de semejantes actrices, es increíble. Para mí lo que también tiene muy lindo esta serie, es que es un mundo de mujeres hecho por mujeres. Somos todas mujeres y nos llevamos muy bien, tenemos un grupo de WhatsApp que es muy activo y todo el tiempo estamos organizando cosas”.

“En el set de la primera temporada estaba la ‘Locomotora’ Olivera y nos ponía a entrenar. Nos citaban a las 06:00, 07:00 de la mañana y ella se había llevado su mini gimnasio, lo había armado en el camarín y nos ponía a entrenar todas. Después está Melanie, que es otra chica que baila y también nos ponía a bailar, era muy activo desde muchos aspectos”, acotó.

En cuanto a una posible visita a la Patagonia, aseguró: “Me encantaría, tengo que volver al sur, tengo que volver a Gallegos, tengo que volver a Comodoro”.

“Lo que pasa es que la temporada de vacaciones, tanto invierno como verano son mis temporadas fuertes de trabajo de teatro entonces se me complica”, explicó al tiempo que envió un saludo a su tío Ezequiel y a sus primos.

Por último, sobre lo que será la segunda temporada, advirtió: “Prepárense para el verano, se viene fuerte. Pasa algo muy inesperado, se desarman y se arman muchas cosas, aparecen nuevas tramas y nuevas historias”.