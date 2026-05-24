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En el marco del tradicional izamiento dominical realizado este domingo en Río Gallegos, y en la previa de los festejos patrios del 25 de Mayo, Cáritas aprovechó el espacio público para presentar oficialmente en la capital santacruceña el inicio de su colecta anual solidaria.

Integrantes de Cáritas participaron del izamiento previo al 25 de mayo. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA.

Con banderas argentinas, camisetas alusivas y una importante presencia de voluntarios, integrantes de la organización participaron del acto oficial junto a vecinos y distintas entidades de la ciudad. Durante la ceremonia también se invitó a la comunidad a participar de las actividades patrias previstas para la tarde.

Una de las voces presentes fue la de Susana Ruiz, histórica referente social de Río Gallegos y actual integrante de Cáritas, quien destacó la importancia de la campaña y el acompañamiento constante de la comunidad.

Susana Ruiz, destacó la importancia de la campaña y el acompañamiento constante de la comunidad. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA.

“Soy una servidora de Cáritas hace muchos años y hoy vinimos a manifestar nuestra presencia en el lanzamiento oficial de la colecta. El lanzamiento fue el 20, pero acá lo hacemos el 25 porque es un lugar público donde se junta la gente, para decirle a la comunidad que empezó la colecta de Cáritas”, expresó.

Hasta cuando se extiende la colecta

Según explicó Ruiz, si bien la campaña ya comenzó, los días centrales de la colecta serán el 6 y 7 de junio, jornadas en las que voluntarios estarán presentes en distintos puntos de Río Gallegos.

“Van a ver las latas en la calle, en las parroquias, en los comercios y en las estaciones de servicio. Allí va a estar la gente de Cáritas juntando dinero para sostener todo esto que entendemos debe seguir adelante”, señaló.

La referente explicó que los fondos recaudados están destinados principalmente a programas de promoción humana, talleres y distintas acciones de acompañamiento social que la organización desarrolla en los barrios.

“Es más que nada dinero porque sirve para sostener los talleres y todas las actividades que tiene Cáritas”, indicó.

Además, recordó que existen diferentes formas de colaborar, tanto de manera presencial como digital.

“Hay un QR, hay una página nacional de Cáritas y todo eso está en las redes sociales. Hoy se maneja mucho por redes, así que la gente puede donar también a través de esos medios”, comentó, al tiempo que mostró los sobres de la campaña con la información correspondiente para realizar aportes.

Los fondos están destinados a programas de promoción humana, talleres entre otras acciones. FOTO: JUAN PALACIOS / LOA.

“La esperanza jamás se debe terminar”

Durante la entrevista, Ruiz hizo especial hincapié en el contexto social y económico que atraviesa el país y en la necesidad de fortalecer la solidaridad colectiva.

“Está todos difícil, complicados, pero la solidaridad es algo que no solo en Río Gallegos sino en todo el pueblo argentino siempre se mostró”, afirmó.

En ese sentido, vinculó el lema de la campaña con el valor de la esperanza como motor social.

“Son 70 años alentando la esperanza, que es a lo que nosotros apuntamos. La esperanza jamás se debe terminar. Pueden pasar muchas cosas, pero siempre poniendo cada uno de su voluntad, de su tiempo y de su servicio”, sostuvo.

También destacó el compromiso de quienes colaboran diariamente con la organización y remarcó que la ayuda mutua sigue siendo un valor central en la comunidad santacruceña.

“Es un servicio, un ratito y un tiempo que cada uno tenemos para el otro, para el hermano. Esta es una comunidad muy solidaria y entiende que ayudándonos nos ayudamos todos”, expresó.

Presencia vinculada a la realidad social

En otro tramo de la charla, Susana Ruiz se refirió al crecimiento de las necesidades sociales y aseguró que las demandas hacia Cáritas continúan aumentando con el paso del tiempo.

“Hace un montón que estoy en Cáritas y siempre ha sido diferente, pero siempre ha sido parecido”, reflexionó.

La organización decidió además participar del acto con camisetas y banderas argentinas, en una puesta simbólica relacionada con el clima patrio y también con la realidad nacional.

“Somos furiosamente fanáticos todos, en esto nos unimos. También quisimos, viniendo con las camisetas y las banderas, demostrar que somos parte de la realidad del país”, concluyó.