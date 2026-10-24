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La reconocida locutora, periodista y comunicadora social de Río Gallegos, Patricia Aguirre falleció en las últimas horas en la capital santacruceña.

La destacada profesional, politóloga, “peronista a muerte” y exfuncionaria del Senado, de la Superintendencia de Salud y del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz, donde fue directora provincial de Educación Superior y vocal por el Poder Ejecutivo ante el CPE.

Aguirre falleció mientras se encontraba internada tras haber sido intervenida quirúrgicamente en la Clínica Medisur.

La Opinión Austral pudo saber que estuvo dos años sin recibir sueldo ni jubilación debido a un bloqueo administrativo del actual Gobierno provincial.

Durante ese periodo de “desprotección económica”, se negó a cualquier ayuda material y económica que sus compañeros intentaron brindarle (como colectas) ya que siempre confió en salir adelante sola y por sus propios medios.

Patricia Aguirre, Claudia Cingolani, Ismael Enrique, Horacio Pérez Osuna, Pedro Cormack y Sonia Robles en sesión del Consejo Provincial de Educación.

Las acciones legales interpuestas – amparos y recursos- no obtuvieron respuesta durante la gestión de su abogado Matías Solano.

Tras dos años de litigio, logró comenzar a cobrar recién en mayo de este año. Allegados a Aguirre reconocieron a La Opinión Austral que la falta de ingresos durante ese tiempo le impidió realizarse los estudios médicos que necesitaba, afectando severamente su estado de salud.

Además, sufrió las consecuencias de la suspensión de la cobertura médica entre Medisur y la Caja de Servicios Sociales (CSS), la obra social de la administración pública de la provincia de Santa Cruz.

Carlos Surraco, el presidente del Concejo Deliberante Raúl Cantín, Patricia Aguirre, sostiene el Premio Segovia 2004, y el edil Ítalo Bringas.

Entre los escollos que se le presentaron estuvieron las demoras administrativas, como la autorización para su cirugía. Sufrió una demora de un mes en la CSS, así fue que requirió la intervención directa de los nuevos vocales electos para concretar el trámite.

Su paso por LU12 AM680

Su labor como locutora y su aporte a la radiodifusión local fueron reconocidos institucionalmente en el año 2004 cuando fue galardonada en el acto oficial de entrega del Premio Segovia, una distinción histórica otorgada por el Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos para premiar a los profesionales de los medios de comunicación de la capital santacruceña.

En la ocasión, recibió el reconocimiento por su programa “Para tener en cuenta” que se transmitía por Radio LU12 AM680.

En diálogo con La Opinión Austral, locutores y operadores de “La Decana de la Patagonia” recordaron y destacaron a Aguirre por su profesionalismo.

En el Encuentro de Promotores Territoriales 2004 en Chapadmalal.

La locutora Laura Gorosito rememoró: “Trabajé varios años como locutora de piso con ella, era buena compañera y una tipa que sabía muchísimo, pero muchísimo de política. Recuerdo haber trabajado con ella hace algunos años atrás en un acto que se hizo para conmemorar un nuevo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Me pidió que hiciera la locución y ella me preparó todo, impecable, sabía muchísimo de la historia de la política peronista y kirchnerista de Santa Cruz. Estaba muy metida en la política y realmente comprometida con la línea de Néstor Kirchner“.

“Como conductora, hacía la producción prácticamente en un 100% y vos como ayudante de productor tenías que hacer los llamados, pero en realidad la producción la hacía ella sola”, añadió.

“Como profesional era excelente, era muy estricta con su labor al aire en cuanto al programa y la producción, quería que saliera todo de 10. En este sentido, era para mí uno de los mejores profesionales haciendo locución y haciendo un programa, muchas veces se encargaba también de la producción. Ella quería estar en todo, en la producción musical, en las notas, en los bloques, era muy esquemática y muy intensa. Se enojaba mucho si las cosas no salían como ella quería. Al aire y al micrófono, era una excelente profesional”, manifestó Eduardo “Lobo“ Witt, jefe de operadores de “La Decana de la Patagonia”.

“Voz y lapicera filosa que nunca dejó de expresar su pensamiento”. CLAUDIA MARTÍNEZ

Además, destacó su amplio conocimiento. “Con ella, podías hablar de política, sociedad, tecnología, de todo, porque estaba constantemente informada y leía todo, tenía una cultura general tremenda, hablábamos de lo que nos gustabamos a los dos que era la música”, añadió.

Por su parte, el operador Esteban Álvarez la recordó como “una excelente compañera de trabajo, muy informada en todo, nada le quedaba grande. Manejaba todo, en lo que respecta a información, lo tenía. Aprendí mucho de ella, aparte de ser locutora era una persona que te enseñaba a crecer a interiorizarte de todo. Triste por la partida de Patricia”.

Claudio Pesce, quien fue columnista deportivo de su programa entre 2005 y 2018, aproximadamente, expresó: “Mucha tristeza. Mujer brillante. Muy sensible y comprometida con todo lo que hacía. Siempre con su verdad y profunda conexión con el oyente. Muy respetuosa, muy aguda y sensible”.

Kirchner, presidente

En 2023, al cumplirse dos décadas de la presidencia de Néstor Kirchner, Aguirre escribió una columna para La Opinión Austral la cual tituló “Néstor no pateó el tablero, lo cambió”.

En ella recordó la primera vez que lo vio y su llegada a la presidencia. Así también, analizó la responsabilidad que le tocó ocupar al santacruceño.

Patricia Aguirre junto a su sobrina Gabriela.

“Cuando repasamos de modo reflexivo la presidencia de Néstor, vemos que a cada política pública le antecede una convicción y esta no es azarosa. Hay allí un proyecto de país de vertiente nacional y popular y como tal colectivo, en donde las tres banderas históricas (una argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana) son un punto de partida y de llegada para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Más peronistas doctrinario y estrátegico no se consigue”, sostuvo Aguirre.

Remarcó también que “tuvo que desafiar y ganar la pulseada política con los poderes concentrados y sus cómplices vernáculos, que saben perfectamente en qué consiste la desigualdad y los privilegios”.

Patricia Aguirre junto a su padre.

“No pateó el tablero, lo cambió. Mayor empleo, mayor salario y mayor productividad en donde todos ganan, pago al FMI, pero no a costa de los trabajadores y la dignidad de decidir sobre nuestro destino… porque había que recuperarlo… con él se abrió un nuevo horizonte político de dignidad popular, que permanece intacto. Esa memoria ya es parte constitutiva de la historia nacional y en tanto tal, este 25 de mayo en la plaza ya nada será una incógnita”, escribió para La Opinión Austral.

“Gran compañera”

Tras conocerse la triste noticia de su fallecimiento, referentes de la política manifestaron su pesar.

Claudia Alejandra Martínez, exministra secretaria General de la Gobernación de la gestión de Alicia Kirchner, expresó: “Muy triste noticia, voz y lapicera filosa que nunca dejó de expresar su pensamiento, la vamos a extrañar siempre, gran compañera”.

En agosto de 2023, Patricia Aguirre haciendo militancia territorial en Río Gallegos.

Gonzalo Chute, secretario de Gestión Legal y Técnica de la Municipalidad de Río Gallegos, destacó: “Además de militante de toda la vida, Patricia fue mi profesora en el Secundario e indudablemente fue una de las docentes que me marcó para siempre, incluso habiendo pasado ya más de 20 años. Era un gusto debatir con ella, pero sobre todo escucharla y aprender sobre nuestro pensamiento justicialista en una época en la que lo que regía era el pensamiento único y el consenso de Washington”.

“Un abrazo grande a sus seres queridos pero sobre todo a sus compañeros”, concluyó.

En tanto que el concejal de Puerto Deseado, Mateo Brunetti, expresó: “Patricia querida; ¡hasta la victoria siempre compañera! Fue un placer haberte conocido y militar hermosos años junto a vos. Que tu impronta marque un rumbo. Te extrañaremos”.

El último adiós será este domingo 25 de octubre, de 09:00 a 12:00, en Cochería Rams.

Una gran trayectoria

Licenciada en Ciencias Políticas, profesora y destacada profesional, Aguirre desarrolló una extensa trayectoria en los ámbitos de la comunicación, la docencia y la función pública, con una marcada participación en la vida política e institucional de Santa Cruz.

En el ámbito privado, dejó su huella en la radiofonía local a través de programas que permanecieron al aire durante varios años, como Sueño con Serpientes, junto al “Vikingo“; el ciclo de turismo provincial de Radio Tiempo; y un programa de actualidad y política de LU12.

Su recorrido profesional incluyó igualmente numerosas responsabilidades en organismos públicos y espacios políticos. Se desempeñó en el área de prensa de Cristina Fernández de Kirchner, durante su etapa como diputada provincial; fue directora de LU14 Radio Provincia y trabajó en comunicación institucional para la Caja de Servicios Sociales (CSS), Vialidad Provincial y la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación.

Asimismo, brindó asesoramiento al bloque Justicialista del Concejo Deliberante y estuvo a cargo de la prensa de la senadora Silvia Esteban. En el ámbito educativo, ejerció la docencia en el Colegio Casa Salesiana y ocupó cargos de relevancia en el Consejo Provincial de Educación (CPE), donde fue directora provincial de Educación Superior y vocal en representación del Poder Ejecutivo.

Alicia Kirchner despidió a Patricia Aguirre

La senadora nacional y exgobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, despidió con un sentido mensaje a Patricia Aguirre. A través de sus redes sociales, expresó: “Inmensa tristeza y gran silencio cuando nos falta hoy la voz de Patricia Aguirre, locutora y periodista”.

Además, destacó que “puso su voz y su compromiso militante al servicio de Santa Cruz y a la formación de generaciones de santacruceños”. Finalmente, envió un abrazo “a seres queridos, compañeros y compañeras”.