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Las luces que iluminaron el cielo durante la noche del lunes despertaron sorpresa y numerosas especulaciones entre habitantes de Santa Cruz y otras provincias patagónicas. Las imágenes y videos registrados en distintas localidades permitieron identificar que se trató de un mismo acontecimiento, visible desde un amplio sector del país.

En diálogo con Radio LU12 AM680, Ricardo Souléz, guía de Turismo Astronómico Profesional (Matrícula N.º 0115) y referente de RS Astroturismo, indicó que el fenómeno se produjo por el reingreso de una etapa de un cohete a la atmósfera terrestre. Según detalló, las características de los registros permitieron reconocer un efecto conocido como jellyfish o “medusa espacial”.

El especialista contó que se encontraba en su domicilio cuando comenzó a recibir fotografías de lo que estaba sucediendo. Aunque salió al exterior para intentar observarlo, ya era demasiado tarde. Sin embargo, recibió registros de diferentes puntos de la provincia y de otras zonas de la Patagonia.

“Me mandaron registros fotográficos de varios lugares de Santa Cruz. Incluso hay imágenes del mismo evento desde Puerto Madryn y Cholila, en Chubut, y parte de Neuquén”, señaló. Además, estimó que el fenómeno pudo observarse en un radio de al menos 2.500 kilómetros, debido a la altura a la que se produjo.

Ricardo Souléz, guía de Turismo Astronómico Profesional.

Qué es la “medusa espacial” y por qué se produjo el fenómeno

Souléz explicó que este tipo de acontecimientos ocurre cuando una etapa de un cohete reingresa a la atmósfera terrestre. En determinadas condiciones, la separación de sus componentes y la propulsión utilizada durante las maniobras generan una estela luminosa que puede adoptar una apariencia similar a la de una medusa.

“Por lo que pude observar en los registros fotográficos, se pudo ver lo que se conoce como la ‘medusa espacial’. Se produce cuando se separan las etapas del cohete o cuando una de ellas reingresa y genera propulsión para frenar”, puntualizó.

El guía también aclaró por qué, en las imágenes, la estela parece proyectarse hacia adelante, en lugar de hacerlo en sentido contrario al desplazamiento del objeto. Según precisó, esto responde a que la etapa del cohete activa su mecanismo de frenado y la propulsión puede observarse en esa dirección.

El fenómeno generó asombro y dio lugar a distintas teorías sobre su posible origen, entre ellas las relacionadas con objetos voladores no identificados. Frente a estas interpretaciones, Souléz planteó la importancia de recurrir a herramientas de consulta antes de sacar conclusiones.

“Todos soñamos con ver algo, pero tampoco hay que tomar estas situaciones a la ligera. Hoy tenemos muchas aplicaciones y tecnología en el celular que nos permiten buscar información apenas observamos algo”, subrayó.

Entre las herramientas que recomendó mencionó Google, Flightradar24 y Stellarium, aplicaciones que permiten consultar información sobre vuelos y objetos celestes para identificar posibles explicaciones.

Apofis, el asteroide que pasará cerca de la Tierra en 2029

En otro orden de temas, el especialista se refirió al asteroide 99942 Apofis, conocido popularmente como el “Dios del Caos”, cuyo acercamiento a nuestro planeta está previsto para el viernes 13 de abril de 2029.

El objeto, que tiene un diámetro promedio de aproximadamente 340 metros y un eje mayor de hasta 450 metros, pasará a unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. Se trata de una distancia inferior a la que orbitan los satélites geoestacionarios, ubicados a unos 36.000 kilómetros de altura.

Souléz sostuvo que la proximidad del asteroide despierta interés por sus dimensiones y la distancia a la que atravesará el entorno terrestre. Para dimensionarlo, comparó el recorrido con la distancia que separa a la Tierra de la Luna, de unos 384.000 kilómetros. “Va a pasar a 30.000 kilómetros de nuestro planeta. Hay satélites que orbitan a una altura un poco mayor y eso es lo que hace que sea un acontecimiento tan llamativo”, dijo.

¿Existe riesgo de impacto?

Aunque la cercanía del objeto puede generar preocupación, los organismos científicos descartaron cualquier posibilidad de colisión con la Tierra durante ese encuentro y durante, al menos, los próximos 100 años.

Para Souléz, se trata de uno de esos acontecimientos astronómicos que despiertan curiosidad y alimentan distintas teorías, como ocurrió anteriormente con los objetos interestelares ʻOumuamua, Borisov y 3I/ATLAS.

El paso de Apofis representa, asimismo, una oportunidad excepcional para la comunidad científica, que podrá estudiar de cerca cómo la gravedad terrestre modifica sus características físicas y su trayectoria.

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