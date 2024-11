Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Organizado por la banda “Combatientes del Atlántico Sur” de la XIra Brigada Mecanizada, este viernes tendrá lugar el Primer Festival Patagónico de Bandas.

Jorge Reinoso, subteniente maestro de banda, y Marcelo Mansilla, suboficial principal y músico, visitaron los estudios de Radio LU12 AM680 y se refirieron al megaevento que tendrá lugar este viernes desde las 17:00 y hasta las 22:00 en el Centro Polivalente de Arte N° 1.

“Es el primer festival patagónico de bandas donde estarán las tres bandas de la brigada, viene la Banda Militar de Piedra Buena y de Rospentek. También van a estar participando las bandas de Río Gallegos, la Fuerza Aérea, la Banda de la Policía ’14 de Noviembre’, Banda Sinfónica Charitos, Banda Cauquenes, Big Band, grupos de ballet de tango y folclore. Vamos a tirar la casa por la ventana. La intención es disfrutar ese concierto por el Día de la Música“, manifestó Reinoso.

En el evento, que tendrá entrada libre y gratuita, se interpretarán diferentes géneros musicales, que van desde el folclore pasando por el jazz, la cumbia, el cuarteto, el rock y cerrando con alrededor de 300 músicos interpretando la marcha de San Lorenzo.

Sobre la labor de ser músicos en una banda militar, Reinoso expresó: “Es nuestra pasión, aparte de ser nuestro trabajo, estás trabajando en algo que realmente te gusta y apasiona que es la música”.

Además, puso en valor la exigencia que demanda integrar una banda militar que se presenta, sin importar las condiciones climáticas. “Un musico civil no está preparado para eso. Para el 2 de abril y el 9 de julio hicimos la formación en Plaza de Armas, había una nieve tremenda y no había forma (de hacer sonar los instrumentos). Era sólo tambor, éramos como 120 músicos, pero no sonaba porque estaba todo congelado“.