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El cierre de julio estará marcado por un escenario de mal tiempo en gran parte de la provincia, mientras que el comienzo de agosto mantendrá características típicas del invierno patagónico. Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicaron que continuarán las nevadas en distintos puntos de Santa Cruz, especialmente en las zonas cordilleranas y del oeste, mientras que en la capital provincial predominarán las lluvias, lloviznas y la nubosidad.

Así lo señaló Nelly Guenchur en LU12 AM680 de Rio Gallegos, integrante del organismo meteorológico, al brindar un panorama sobre las condiciones climáticas que afectarán a la provincia durante el fin de semana y los primeros días del próximo mes.

Nevadas intensas en el oeste de Santa Cruz

Según explicó la especialista, los sectores comprendidos desde Gobernador Gregores hacia el oeste serán los más afectados por las precipitaciones níveas.

“Vamos a terminar este mes de julio con malas condiciones del tiempo en buena parte de la provincia, con nevadas intensas desde la zona de Gregores hacia el oeste, que es la zona que va a estar más afectada con nevadas para este fin de semana”, indicó.

No obstante, aclaró que las nevadas no serán permanentes durante las tres jornadas, sino que se presentarán de manera intermitente, alternando con mejoramientos temporarios.

La situación estará acompañada por bajas temperaturas y dificultades de visibilidad en algunos sectores debido a las precipitaciones y a la presencia de neblinas.

Qué pasará en Río Gallegos

Para la capital santacruceña, el panorama será diferente. Tras la nevada registrada durante las primeras horas de la jornada, el pronóstico indica que las precipitaciones tenderán a transformarse en lluvia o llovizna.

“Probablemente tengamos algunas lluvias o lloviznas durante la tarde. No creo que vuelvan a ser nevadas, por lo menos no durante el día”, explicó Guenchur.

Además, remarcó que el viento proveniente del sector costero tendrá una influencia directa sobre las temperaturas, que permanecerán levemente por encima de los 0°C durante el fin de semana.

Aunque las mínimas estarán muy cerca del punto de congelación, la especialista advirtió que las condiciones seguirán siendo propicias para la formación de hielo sobre calles y superficies expuestas.

Neblinas, humedad y varios días con precipitaciones

El pronóstico para Río Gallegos contempla jornadas con abundante nubosidad y precipitaciones aisladas.

La especialista detalló que se esperan episodios de lloviznas intermitentes durante la tarde de este viernes, nuevas precipitaciones hacia el domingo y continuidad de la inestabilidad durante el lunes.

A esto se sumarán períodos de visibilidad reducida por neblinas y el persistente ingreso de aire marítimo desde la costa.

La combinación de humedad, bajas temperaturas y nubosidad generará un escenario típicamente invernal, aunque sin registros extremos de frío en comparación con los últimos días de julio.

Julio más riguroso que mayo y junio

Respecto a la sensación generalizada de que este invierno se volvió más intenso en las últimas semanas, Guenchur explicó que las condiciones registradas durante mayo y junio fueron considerablemente más benignas que las habituales.

“En mayo tuvimos solamente ocho días con heladas y en junio prácticamente muy pocas heladas. Las temperaturas mínimas no pasaron de los tres grados bajo cero”, recordó.

Por ese motivo, señaló que el impacto del frío de julio se percibe con mayor intensidad entre los vecinos de Río Gallegos.

“Lo que vino un poquito más concentrado fue el mes de julio”, afirmó.

La especialista destacó además que, mientras en diversas localidades del interior provincial sí se registraron episodios de nieve durante los primeros meses del invierno, en la capital santacruceña predominó un tiempo estable y con varios días soleados.

Cómo comenzará agosto en Santa Cruz

En relación con el próximo mes, desde el SMN indicaron que los primeros días de agosto mantendrán una dinámica más cercana a julio que a la primavera.

“Estos últimos años ha venido como desplazado el invierno. En agosto todavía estamos con heladas y recién a mediados o fines de agosto empieza a sentirse con más frecuencia el viento característico de la transición hacia la primavera”, explicó Guenchur.

Si bien durante el fin de semana las temperaturas permanecerán por encima de cero debido a la nubosidad y al viento costero, la especialista advirtió que las heladas podrían regresar rápidamente cuando vuelvan los cielos despejados.

La situación en la Cuenca Carbonífera

Guenchur también se refirió a las condiciones previstas para la Cuenca Carbonífera, una de las regiones que concentra la atención de quienes buscan aprovechar la temporada invernal.

Según indicó, el área volverá a recibir nuevas nevadas entre esta noche y la madrugada del sábado, mientras que el domingo persistirá la probabilidad de precipitaciones níveas de menor intensidad.

“Mañana tendríamos un mejoramiento temporario y después el día domingo nuevamente habría probabilidades para que se den algunas nevadas”, señaló.

Sin embargo, aclaró que las temperaturas cercanas a los 0°C podrían favorecer episodios de agua nieve, fenómeno que reduce la acumulación y acelera el proceso de derretimiento.

El impacto del deshielo y las lluvias en Río Gallegos

Otro de los aspectos abordados por Guenchur fue la importante acumulación de agua registrada en distintos sectores de Río Gallegos durante los últimos días.

La especialista explicó que el fenómeno responde a una combinación de factores: el deshielo de la nieve acumulada, las precipitaciones registradas durante el último fin de semana y las dificultades para el escurrimiento del agua en algunas zonas urbanas.

“Llovió bastante, casi 30 milímetros en todo el fin de semana. Es mucho. Más el deshielo, acumula muchísimo”, precisó.

En ese sentido, sostuvo que la magnitud de las precipitaciones, sumada a determinadas condiciones de infraestructura urbana, contribuyó a la formación de anegamientos e inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

Con un cierre de julio marcado por la nieve, la humedad y las bajas temperaturas, Santa Cruz se prepara para recibir agosto con condiciones plenamente invernales y un pronóstico que anticipa la continuidad de la inestabilidad en gran parte del territorio provincial.