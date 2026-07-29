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Tais Ding, la riogalleguense que está diagnosticada con leucemia linfoide aguda sigue derivada en Buenos Aires a la espera de un donante compatible de médula ósea.

La joven de 22 años y mamá de una nena de ocho años y otra de dos, se encuentra desde septiembre de 2025 realizando su tratamiento en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires.

En comunicación con Radio LU12 AM680, Tais comentó cómo se encuentra por estos días tras haberse contagiado de tuberculosis.

“Por suerte, me la agarraron a tiempo, caí en urgencia hace más o menos un mes. Empecé con dolor en el esófago, se me empezó a hinchar, empecé a tener fiebre, me resfrié y a causa de eso empecé a ir al hospital, le dije a los médicos que me sentía mal, me hicieron un estudio, me ingresaron en urgencias y los estudios me salieron re mal”, relató.

“Estuve muy mal. Estuvieron tardándose un poco las quimioterapias porque también cuesta que llegue la medicación, es muy cara y difícil de conseguir, tuve recaídas, tuvieron que cambiar el ciclo”, completó.

“Más allá de la leucemia y todas las cosas que me están pasando, estoy siendo muy agradecida con la vida”. TAIS DING

“Parece que (el contagio) fue cuando estaba dada de alta, me dieron el alta porque me tienen que dar descanso entre quimio y quimio”, señaló.

Mientras está recibiendo la medicación por tuberculosis, se encuentra en la lista de espera -internacional- para recibir un trasplante de médula ósea.

“Psicológicamente es muy difícil, me quiebro mucho, pero tengo mucho apoyo psicológico en el hospital. Más allá de la leucemia y todas las cosas que me están pasando, estoy siendo muy agradecida con la vida, porque tampoco me está pateando tanto”, valoró.

“Uso un barbijo especial que es el N95 y tengo que usar guantes cuando salgo. Me tengo que cuidar un montón, trato de ni siquiera sentarme en el subte, es terrible”, reconoció.

La alimentación

Ante el diagnóstico y la medicación que recibe, también debe cuidar su alimentación. “Por la tuberculosis, estoy tomando cuatro pastillas y me estoy haciendo unos paf. Por la leucemia, estoy tomando medicación muy fuerte, dexametasona de 8 miligramos, es un corticoide bastante fuertecito, y eso levanta mucho el azúcar. No soy diabética ni hipertensa, pero me sube el azúcar y se me va a 400, me subió hasta 800 y me tuvieron que poner bomba. Estuve terriblemente mal, ahora estoy un poco mejor, pero los médicos me dijeron: ‘Tené cuidado con el hígado porque te puede agarrar una falla hepática’. Ahora no puedo consumir arroz, fideos, tengo que comer todo fruta y verdura. No es un problema, pero es caro mantener una dieta así”.

Cabe mencionar que el tratamiento cuenta con cobertura de carné hospitalario. “Soy muy fuerte, demasiado, me exijo mucho, tengo muy buenos médicos, me levantaron de un 90% de leucemia, ya muriéndome, llegué re mal y los médicos se sorprenden porque soporto mucho. El hígado lo tengo hecho pelota porque las medicaciones son muy fuertes, estoy tomando 17 pastillas por día”, agregó.

En este contexto, inició una colecta solidaria para colaborar económicamente con los costos de la alimentación. Las donaciones se pueden realizar al alias tais.ding

En cuanto a la donación de médula ósea, la joven alentó a la comunidad a conocer cómo registrarse como donante. “Es cuestión de esperar, hay que darle tiempo al tiempo y va a aparecer el donante”, manifestó esperanzada.

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