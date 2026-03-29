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El ingreso al Hospital Regional Río Gallegos fue el punto de encuentro para la bendición de los ramos y la procesión interparroquial de este Domingo de Ramos.

En el ingreso al Hospital Regional Río Gallegos, el obispo Ignacio Medina realizó una lectura y la bendición de los ramos. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

El obispo Ignacio Medina, junto a sacerdotes de la Diócesis de Río Gallegos, realizó la bendición de los ramos de los vecinos para luego dar inicio a la caminata durante una tarde soleado con 19° que acompañaron cada paso.

Desde hace ya varios años que la procesión tiene como punto de partida el HRRG, sobre lo cual Nelly de la Pastoral de la Salud comentó a La Opinión Austral: “Comenzamos con los enfermos que están internados, es importante arrancar desde acá la procesión como hicimos hace tantos años con el señor Jesús con la procesión de los ramos y la gente contenta, saludando. Este día es importante”.

Con buena participación, la procesión tuvo como punto de partida el Hospital Regional Río Gallegos. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Sobre la figura de Artémides Zatti, que había sido mencionado previamente, Pablo acotó: “Fue un enfermero argentino que se dedicó a cuidar enfermos y fue santo porque hizo milagros, pero toda su vida la dedicó a los enfermos”.

La procesión estuvo encabezada por el obispo y contó con la participación de sacerdotes, religiosas, animadores y vecinos que acompañaron cada una de las intenciones por las que se rezó en el andar.

Diácono Guillermo Mendoza. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

El diácono Guillermo Mendoza, quien fue ordenado el pasado 12 de marzo, manifestó: “Se vive con mucha alegría, con mucha fe, con mucha esperanza, con ganas de que todo el pueblo se una con su participación con el Domingo de Ramos para este inicio de la Semana Santa”.

Sobre su ordenación en el Santuario San Cayetano mencionó que “el comienzo del ministerio diaconal fue muy fecundo con muchas alegrías y mucha recepción de parte de la gente de la ciudad, especialmente de mi comunidad, de la Iglesia San Benito”.

“Se vive con mucha alegría, con mucha fe y con mucha esperanza”. GUILLERMO MENDOZA, DIÁCONO

“Es una emoción enorme poder compartir ese momento tan esperado después de ocho años de formación en el seminario, poder compartirlo con la ciudad, después de tantos años estudiando en Buenos Aires”, afirmó.

Monseñor Ignacio Medina acompañó la procesión de Domingo de Ramos. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Mendoza dio a conocer que su labor continuará acompañando la animación pastoral en la Iglesia San Benito que incluye a la capilla Virgen del Valle, Ceferino Namuncurá y el Centro Pastoral Laura Vicuña.

Obispo diocesano Ignacio Medina. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Para finalizar extendió la invitación a celebrar la Semana Santa. “La invitación es para toda la comunidad, tanto de San Benito como de todo Río Gallegos para que se sumen a la Semana Santa a participar y a vivir este momento tan especial de la Semana Santa y del Triduo Pascual”.

La procesión concluyó en el gimnasio del Colegio Salesiano, donde el obispo diocesano presidió la misa.

La murga de la Fundación Ceferino acompañó la procesión. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

En diálogo con La Opinión Austral, monseñor Medina manifestó: “Con esta procesión estamos abriendo la Semana Santa, al señor Jesús lo acompañamos con rey como siervo fiel sirviendo a cada uno de nosotros y dando su vida por nosotros en la cruz”.

Obispo de la Diócesis de Río Gallegos, Ignacio Medina. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“Damos gracias a Dios por un día de sol con un poco de viento como es costumbre, le damos a gracias a Dios por esta experiencia de poder compartir en comunidad y caminar por nuestras calles, las calles de nuestro barrio para que el señor también bendiga y nos regale su presencia”, expresó Medina.

Con los ramos en alto, se celebró la misa de Domingo de Ramos. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

“El mensaje de este año es ‘Comunidad que escucha, manos que sirven’. Queremos acercarnos de esta manera a la comunidad sabiendo que estamos pasando por necesidades muy grandes, estamos en un tiempo muy especial y necesitamos de la mano de Dios también”, concluyó.

HORARIOS DE SEMANA SANTA

CONFESIONES

30 de marzo LUNES SANTO

Parroquia Ntra. Señora de Fátima a las 20:00

31 de marzo MARTES SANTO

Parroquia Nuestra Señora del Carmen a las 20:00

Parroquia San Benito a las 20:00

01 de abril MIERCOLES SANTO

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 20:00

MISAS

30 DE MARZO LUNES SANTO

Capilla Jesús Misericordioso a las 19:00

Parroquia San Vicente a las 19:00

31 DE MARZO MARTES SANTO

Parroquia María Madre a las 18:00

Parroquia San Jorge a las 19:00

Parroquia Inmaculada a las 19:00

Parroquia San Vicente a las 19:00