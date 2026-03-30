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El ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez, fue entrevistado por LU12 AM680 Radio Río Gallegos y habló sobre el futuro del hidrógeno en la provincia.

Recientemente, desde el Círculo de Políticas Ambientales, su referente Juan Carlos Villalonga, precisó que el distrito concentra el mayo número de proyectos y analizó que Santa Cruz debe ser la provincia que lleve adelante la voz cantante para encaminar el plan nacional de desarrollo de este nuevo vector energético.

LU12: ¿Cómo está trabajando la mesa provincial de hidrógeno?

JA: Las energías renovables son todas aquellas, en su mayoría, provienen de recursos como el viento, las mareas, corrientes marinas o de las corrientes de los ríos. Normalmente, todas se transforman en energía eléctrica. También la energía fotovoltaica, la energía del sol.

Esa energía eléctrica puede ser distribuida a través de cables a todo el país o a otras latitudes de Sudamérica, mientras exista un cable conductor por donde los electrones puedan ser conducidos de un lugar a otro. El tema pasa cuando los requerimientos de energía son de otros continentes o de aquellos países que no están conectados a un sistema eléctrico; entonces debe buscarse un vector diferente para su traslado.

Entonces, la energía eléctrica producida, por ejemplo, por el viento a través de los molinos eólicos, se transforma en hidrógeno, metano, metanol o combustible sintético que puedan ser transportados en barcos de un continente a otro.

Esa es la alternativa del hidrógeno. Es una tecnología bastante nueva. Los molinos eólicos tienen más de 30 o 40 años de madurez tecnológica y económica, lo que ha reducido su costo y ha mejorado su confiabilidad. Esto permite que hoy la tecnología eólica y fotovoltaica esté muy desarrollada y madura a nivel mundial, siendo adaptada por muchos países.

Poder transformar esas energías renovables en un vector que pueda ser transportado en barcos de un continente a otro, por necesidades de Europa o de Asia, es importantísimo y es en lo que se está trabajando.

LU12: ¿Y cómo está la provincia de Santa Cruz?

JA: Obviamente que las energías renovables cada vez van a tener mayor incidencia en todos los países. Aquellas energías que tengan menor huella de carbono y menor impacto ambiental a nivel mundial son las que mayor incidencia van a tener, en detrimento de aquellas que son las más contaminantes.

Las posibilidades que tienen las energías renovables hoy, con un barril de petróleo por arriba de los 115 o 116 dólares, son muy altas. Creo que Argentina está tomando en este momento una medida. La Secretaría de Energía de la Nación estaba viendo la posibilidad de aumentar el corte de biocombustibles en los combustibles de Argentina. Esto es, obviamente, para tener menor dependencia exterior de importaciones, porque no todo lo que se consume en el país se produce aquí.

Juan Carlos Villalonga (Círculo de Políticas Ambientales) junto a Jaime Álvarez (Ministro de Energía) en la Mesa Provincial de Hidrógeno.

Existe la necesidad de tener un abastecimiento de combustible confiable y a menores costos. Eso permite que hoy las empresas de biocombustibles en Argentina o en Sudamérica estén trabajando al máximo y ampliando su producción, porque van a ser requeridas en el corto plazo.

Más allá de esta coyuntura de la guerra en Oriente Medio que está aumentando el valor del barril, y aunque esta guerra se termine mañana o pasado, la infraestructura energética se va a ver afectada. No solamente por el minado del Estrecho de Ormuz, sino por la destrucción de refinerías, empresas petroquímicas, gasoductos, oleoductos y puertos.

Con lo cual, el barril puede llegar a bajar y tener valores que no estaban calculados por ningún experto al día de hoy. Cuando termine la guerra van a reducirse, pero no van a llegar a valores de 60 dólares como estaba. Seguramente va a superar los 80 u 85 dólares durante bastantes meses, hasta que se pueda recuperar la infraestructura.

Hoy, la mayoría de los países que consumían hidrocarburos de Oriente Medio, como le está pasando a Corea del Sur o a Australia, están teniendo problemas de abastecimiento. Todo lo que está en tanques hoy se está consumiendo, a tal punto que está comenzando a racionarse en algunos países.

Esta situación va a requerir otras fuentes de combustible, como las energías renovables, y cada vez en mayor manera. Más allá de esta coyuntura bélica, el futuro del mundo es eléctrico.

Todo lo que se encuentra en una casa, desde los nuevos artefactos de calefacción hasta las comunicaciones, televisores y computadoras, todo es eléctrico. También la movilidad. La pregunta es cómo va a producir la electricidad cada país para el abastecimiento de sus comunidades.

La misión argentina en Punta Arenas (Chile) conociendo cómo es el desarrollo del hidrógeno. FOTO: PLATAFORMA H2 ARGENTINA

LU12: Nosotros tenemos las represas, por ejemplo…

JA: Por ejemplo. Son 360 megavatios que van a estar produciéndose en Santa Cruz de acá a tres años, ahora cuando comiencen las obras. Como mínimo, y si el plan de trabajo se cumple como corresponde, seguramente vamos a estar hablando de la construcción de la segunda represa.

Los países van a consumir seguramente una canasta de energía donde tendrán energía nuclear, energías renovables a través de saltos hidráulicos en los ríos, mareomotriz, undimotriz, fotovoltaica y, obviamente, la energía proveniente de los hidrocarburos por varias décadas. Estas situaciones hacen que se aceleren los procesos para no depender tanto de los hidrocarburos y tener mayor cantidad de energía renovable.

LU12: Usted marcaba que el horizonte va a ser eléctrico, dejando atrás quizás toda la cuestión de la producción de los hidrocarburos fósiles. Ahora, ese cambio de agenda implica estos desafíos también

JA: Más allá de los cambios administrativos que ocurren en los diferentes países, de los cuales Argentina no es ajena, la tendencia de los vehículos eléctricos, la dependencia de la electricidad y fundamentalmente de las energías renovables, es un camino que no tiene retorno. Algunos países lo transitarán de forma más rápida y otros más lenta, pero la electrificación del mundo no tiene vuelta atrás.

Como decíamos recién, cuáles van a ser las alternativas para generar esa electricidad, que cada vez va a ser mayor. En el caso de Santa Cruz, creo que somos la provincia que más estamos trabajando, por ejemplo, con la Plataforma H2 Argentina. Venimos llevando adelante los foros, hacemos las reuniones con los legisladores y en ellas están presentes concejales, intendentes, diputados provinciales y referentes de todos los sectores.

Hoy Santa Cruz viene impulsando la posibilidad del hidrógeno y de la generación de energía eléctrica en todas sus alternativas por la potencialidad que tiene en energías renovables. También buscamos impulsar, como ha dicho el gobernador Claudio Vidal desde un primer momento, el retomar los trabajos sobre las represas que se encontraban detenidas al momento de su asunción. Es aprovechar la potencia de los ríos de un salto hidráulico para generar energía eléctrica para el abastecimiento de la provincia.

Santa Cruz trabaja en energías renovables y también en mejorar y potenciar los hidrocarburos, que es la realidad actual y lo continuará siendo por varias décadas. Pero tenemos una canasta de energías. También trabajamos sobre el uranio en el sector minero. El desarrollo de pequeños generadores para la generación distribuida a lo largo del país y del mundo es lo que se viene. Ya no son las grandes centrales, sino pequeñas centrales distribuidas; esa es la realidad de la provincia.

Santa Cruz es una provincia energética tanto por el sector minero como por el de hidrocarburos y de energía renovable. Tenemos que aprovechar todas las alternativas para que haya trabajo, producción y para que toda esa canasta de energía se pueda desarrollar.

LU12: ¿Cuál es el próximo paso desde la mesa de hidrógeno?

JA: Seguir trabajando. Fundamentalmente, lo que solicita en forma permanente la Mesa de Hidrógeno a nivel nacional es que haya una ley específica para el hidrógeno. Porque es una tecnología nueva que requiere grandes inversiones y su amortización lleva mucho tiempo. Se necesita una ley que permita amortizar estas inversiones en el tiempo.

El Gobierno nacional ha propuesto un RIGI específico para el hidrógeno y las energías renovables que la Mesa de Hidrógeno considera insuficiente. Estos son los proyectos que se encuentran en el Congreso Nacional. Hay tres proyectos y se está debatiendo sobre ellos.

Esperemos que esto sea fructífero, ya sea mediante una modificación del RIGI ampliado o una ley específica para hidrógeno que permita concretar estas inversiones y desarrollar las energías renovables, la producción de hidrógeno, metanol, metano o combustible sintético, tal como está haciendo Punta Arenas.