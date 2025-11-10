Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Eluney Toledo tiene ocho años y es alumna de la Escuela Primaria N° 61 de Río Gallegos. Recientemente fue derivada a Buenos Aires, donde se encuentra internada.

En los estudios de Radio LU12 AM680, la abuela de Eluney, Blanca Low contó: “Mi nieta una chica sana, deportista, activa, hacía gimnasia deportiva, gimnasia artística y fútbol. El año pasado empezó con fuertes dolores de cabeza que no eran los comunes, también tenía vómitos. Hace un mes empezó con los mismos síntomas, la llevaron cinco veces a la guardia pediátrica del hospital. En una de esas oportunidades, estuvo internada en observación unas 12 horas y le realizaron estudios”.

Los síntomas continuaban y 15 días después, la nena se quejaba de dolor de espalda y de cintura y ya no quería comer.

Fue internada y por la gravedad que revestía el cuadro, debió pasar a terapia intensiva.

“Ya tenía un pulmón tomado, los dos riñones con líquido, tenía unas insuficiencias cardíaca y renal bastante complicadas“, señaló.

Finalmente, pudo ser derivada y ahora se encuentra internada en el Hospital Militar.

“Quiero agradecer infinitamente a toda la gente de la guardia pediátrica del hospital de Río Gallegos. Más allá de los problemas que tengan, de que están mal pagados, de que no hay insumos, de que hay gente que trabaja y no cobra bien, mi nieta tuvo los primeros auxilios en terapia intensiva pediátrica y les debo que mi nieta esté con vida. Gracias a toda la buena atención que recibió de toda la gente que estaba en terapia intensiva pediátrica y al pediatra”, expresó la abuela.

Sobre cómo se encuentra hoy su nieta, manifestó: “Está compensada, está recibiendo medicación para todo, renal, presión alta, cardiológica, está atendida por muchos especialistas y estamos esperando el cambio de hospital”.

“Los riñones tienen un daño irreparable”, lamentó sobre la nena que tenía sus controles médicos y vacunas, al día.

“Tengo mucha fe en todos los especialistas que hay en Buenos Aires, en el Garrahan y en todos los hospitales que van a medicarla, van a tratarla, van estudiarla para ver de qué forma puede salir adelante”, expresó esperanzada.

Eluney se encuentra acompañada de su mamá, quien trabaja en la administración pública, pero no cuenta con el alta de la obra social, motivo por el cual la nena no tiene cobertura.

“Mi hija es una chica joven y tiene que enfrentarse a toda esta situación, pero lo está haciendo con toda la fuerza, con toda la fe”, destacó.

El 16 de noviembre, Etiqueta Negra, banda tributo a los Redondos, brindará un recital a beneficio.

En este contexto, la familia realizó una tómbola mediante la cual se recaudaron 378 mil pesos y una feria de pizzas con la que se reunieron 678 mil pesos.

“Tenes que movilizarte para todo, si bien le dieron un hospedaje a mi hija, queda a 40 cuadras del Hospital Militar, entonces ellas necesitan de todos nosotros”, recalcó.

Cabe mencionar que el alias para colaborar económicamente es TOLEDO. ELUNEY, a nombre de Cintia Toledo.

Por último, adelantó que este 16 de noviembre, Etiqueta Negra brindará un recital a beneficio y el 22 de noviembre, Luna Cubana y Son Latino se presentará en el restaurante parrilla Lo de Bianca, también a beneficio.

“Vamos a seguir generando actividades para recaudar porque ya nos confirmaron que Eluney tiene para rato en Buenos Aires”, cerró.