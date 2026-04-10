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La lengua a la vinagreta es un plato sencillo y económico, ideal para incorporar un corte vacuno al menú semanal de alimentación sin pasarse del presupuesto familiar. Cocinada en su punto justo, es tan suave que se puede cortar con un tenedor.

Esta receta clásica  es muy sencilla, lo ideal es tener la lengua a la vinagreta lista un día antes de servirla para que todos los sabores se asienten y la carne quede tierna.

Según la receta tradicional, la lengua debe quedar suave, para eso también se deben respetar los tiempos de cocción en olla a fuego bajo y lento. Apurar el trámite en la cocina puede resultar en una carne apelmasada, dura y sin sabor.

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Receta de lengua a la vinagreta

Ingredientes

  • 1 lengua de 500 grs.
  • 1 cebolla
  • 1/2 pocillo de vinagre
  • 2 huevos duros
  • 1 diente de ajo picado
  • 2 cdas. de aceite
  • 1 cda. de perejil picado
  • Sal y pimienta

Cómo preparar la receta

  1. Lavar la lengua, calentar una olla con abundante agua y cuando hierva agregar la carne.
  2. Salpimentar y cocinar por 1 hora apróx. o hasta que la piel se ponga blanca.
  3. Retirar y escurrir (darle unos golpes para que se ablande).
  4. Devolver a la olla y continuar la cocción hasta que quede tierna.
  5. Retirar y colocar en un recipiente para escurrirla.
  6. Una vez fría, cortar en rodajas finas.
  7. Mezclar el aceite con el vinagre y agregar el perejil, el ajo y el huevo.
  8. Volcar la vinagreta sobre las rodajas de lengua y llevar a la heladera tapada. Servir fría.

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