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El guiso de lentejas es uno de los platos destacados durante los meses de otoño e invierno, gracias a su aporte calórico y efecto reconfortante en los días y noches más frías. La receta clásica es muy fácil de preparar, solo hay que respetar cada paso y los tiempos de cocción lenta.

Los ingredientes básicos que lleva la receta del guiso tradicional incluyen lentejas, cebolla, zanahoria, morrón, tomate, ajo y carne. La carne utilizada puede variar, siendo común el uso de chorizo colorado, panceta, carne vacuna como el roast beef o cerdo.

También se incluyen papas, batatas, zapallo y pueden variar los condimentos utilizados, siendo comunes el pimentón, el laurel, el comino y el ají molido.

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Receta de guiso de lentejas

Ingredientes

2 tazas de lentejas

500 grs de roast beef

1 chorizo

1 papa grande

1 zanahoria grande

1 cebolla

1 morrón rojo

1 tomate

2 dientes de ajo

1 cda de perejil

Salsa de tomate

Un chorrito de aceite

1 lt. de caldo de carne o verduras

Cómo cocinar la receta

Remojar las lentejas por 8 horas y lavar bien. Picar la cebolla, el morrón y cortar en cubitos la zanahoria y la papa. Cortar la carne. Colocar la cebolla y el morrón en una olla amplia con un poco de aceite. Luego incorporar la carne y un chorrito de vino tinto (opcional). Agregar el caldo, la zanahoria y la papa. Mezclar y tapar. Cocinar 15 minutos. Incorporar las lentejas. Picar el tomate, el ajo y el perejil. Agregar a la olla.

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