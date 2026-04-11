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El guiso de lentejas es uno de los platos destacados durante los meses de otoño e invierno, gracias a su aporte calórico y efecto reconfortante en los días y noches más frías. La receta clásica es muy fácil de preparar, solo hay que respetar cada paso y los tiempos de cocción lenta.
Los ingredientes básicos que lleva la receta del guiso tradicional incluyen lentejas, cebolla, zanahoria, morrón, tomate, ajo y carne. La carne utilizada puede variar, siendo común el uso de chorizo colorado, panceta, carne vacuna como el roast beef o cerdo.
También se incluyen papas, batatas, zapallo y pueden variar los condimentos utilizados, siendo comunes el pimentón, el laurel, el comino y el ají molido.
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Receta de guiso de lentejas
Ingredientes
- 2 tazas de lentejas
- 500 grs de roast beef
- 1 chorizo
- 1 papa grande
- 1 zanahoria grande
- 1 cebolla
- 1 morrón rojo
- 1 tomate
- 2 dientes de ajo
- 1 cda de perejil
- Salsa de tomate
- Un chorrito de aceite
- 1 lt. de caldo de carne o verduras
Cómo cocinar la receta
- Remojar las lentejas por 8 horas y lavar bien.
- Picar la cebolla, el morrón y cortar en cubitos la zanahoria y la papa. Cortar la carne.
- Colocar la cebolla y el morrón en una olla amplia con un poco de aceite. Luego incorporar la carne y un chorrito de vino tinto (opcional).
- Agregar el caldo, la zanahoria y la papa. Mezclar y tapar. Cocinar 15 minutos.
- Incorporar las lentejas.
- Picar el tomate, el ajo y el perejil. Agregar a la olla.
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