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El guiso de lentejas es uno de los platos destacados durante los meses de otoño e invierno, gracias a su aporte calórico y efecto reconfortante en los días y noches más frías. La receta clásica es muy fácil de preparar, solo hay que respetar cada paso y los tiempos de cocción lenta.

Los ingredientes básicos que lleva la receta del guiso tradicional incluyen lentejas, cebolla, zanahoria, morrón, tomate, ajo y carne. La carne utilizada puede variar, siendo común el uso de chorizo colorado, panceta, carne vacuna como el roast beef o cerdo.

También se incluyen papas, batatas, zapallo y pueden variar los condimentos utilizados, siendo comunes el pimentón, el laurel, el comino y el ají molido.

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Receta de guiso de lentejas

Ingredientes

  • 2 tazas de lentejas
  • 500 grs de roast beef
  • 1 chorizo
  • 1 papa grande
  • 1 zanahoria grande
  • 1 cebolla
  • 1 morrón rojo
  • 1 tomate
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cda de perejil
  • Salsa de tomate
  • Un chorrito de aceite
  • 1 lt. de caldo de carne o verduras

Cómo cocinar la receta

  1. Remojar las lentejas por 8 horas y lavar bien.
  2. Picar la cebolla, el morrón y cortar en cubitos la zanahoria y la papa. Cortar la carne.
  3. Colocar la cebolla y el morrón en una olla amplia con un poco de aceite. Luego incorporar la carne y un chorrito de vino tinto (opcional).
  4. Agregar el caldo, la zanahoria y la papa. Mezclar y tapar. Cocinar 15 minutos.
  5. Incorporar las lentejas.
  6. Picar el tomate, el ajo y el perejil. Agregar a la olla.

EN ESTA NOTA Guiso de Lentejas Receta

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