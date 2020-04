Salió a comprar con su mamá de 79 años y no pudieron volver en el mismo taxi

Vecinos de Río Gallegos comenzaron a tener conflictos para movilizarse en taxis a partir de la medida aplicada por el Municipio de reducir a 1 pasajero la capacidad máxima en los vehículos como medida preventiva ante la emergencia sanitaria.

Silvia es una de las ciudadanas que tuvo un inconveniente a la hora de querer subirse a un móvil junto a su mamá de 79 años, y contó su experiencia en diálogo con Radio LU12 AM680 y FM Láser 92.9.

Las dos viven en casas separadas, pero Silvia decide igualmente acompañar a su madre a hacer las compras, ya que la edad de la mujer mayor no le permite cargar con mucho peso.

Luego de alzarse con las bolsas del mercado, relató que decidieron ir hasta la parada de taxi, por calle Vélez Sarsfield, "porque había mucha humedad" y para trasladar las compras con facilidad.

"El tipo (taxista) me dijo rotundamente que no, de mala manera", apeló la vecina. Dijo que ella estaba dispuesta a mantener la distancia correspondiente con su mamá dentro del rodado, pero el "tachero" no accedió, cumpliendo con la nueva reglamentación.

Este jueves, los conductores de taxis de Río Gallegos iban a enviar una nota al intendente Pablo Grasso, pidiendo que se dé marcha atrás a esta decisión y volver a llevar 2 pasajeros por móvil.

"Me vine caminando yo, a mi mamá la subí al taxi", se lamentó la mujer a LU12, si bien reconoció que el trabajador estaba cumpliendo con la norma.

Más voces se escucharon por LU12

Analía también se comunicó con la radio para hacer su descargo. Expresó sentir "fastidio" por un control policial mientras ella estaba a bordo de un taxi.

"Salí a las 9:30 de la mañana de mi trabajo, me tomo un taxi para venir a mi casa, y el agente automáticamente para el auto,pero no para pedirle el documento al 'tachero', sino para pedirme la declaración jurada a mí", contó.

"Me quería hacer un acta", aseguró, pero que dijo "pará, recién salgo de mi trabajo".

Ella cuida personas mayores, por lo que "no puedo mandar a un abuelo de 80 años a que vaya a comprar frutas o leche, lo hago yo", mencionó.

"Si me decís que me arreglaste a las 10 y media de la noche, te entiendo", agregó indignada. Sin embargo, indicó que no le llegaron a hacer el acta.

Para finalizar, también fue crítica respecto de la medida aplicada para los taxis en la ciudad: "Los tacheros tienen que llevar a una sola persona y ellos (los policías que hacen los controles) andan amontonados en las camionetas"