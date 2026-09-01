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Evangelina, mamá de Joaquín, el adolescente de 14 años brutalmente golpeado en pleno centro de Río Gallegos, dialogó con Radio LU12 AM680 y cuestionó el accionar de la institución educativa, además de reclamar avances en la investigación. El joven recibió el alta médica el 29 de agosto, luego de permanecer internado y ser sometido a una cirugía por las lesiones sufridas.

“Yo hasta el momento no tengo ninguna información, no hay ningún avance. La denuncia recién hace 10 minutos entró al juzgado, así que lamentablemente tengo que esperar a que se reabra la causa en el juzgado y estoy así sin solución hasta ahora”, sostuvo Evangelina.

El ataque ocurrió el miércoles 26 de agosto, alrededor de las 17:00, en inmediaciones de calle Magallanes, entre avenida Néstor Kirchner y Alberdi. Según relató la madre, Joaquín fue interceptado por otros adolescentes y recibió una serie de golpes que le provocaron fracturas y una lesión en el tabique nasal.

Del colegio al hospital

Tras recibir el aviso sobre lo ocurrido, Evangelina se dirigió a la Escuela N° 19, donde le informaron que su hijo ya no estaba allí. Luego llegó al Secundario N° 25, donde encontró al adolescente solo y lesionado. “Mi hijo estaba preocupado porque iba a pasar, porque tenía miedo, estaba asustado”, contó.

De acuerdo a su relato, una ambulancia llegó al establecimiento, pero el traslado no se concretó porque el personal consideró que el joven se encontraba bien. “Cuando lo abracé a mi hijo me manché toda con sangre porque estaba todo el cuerpo cubierto de sangre”, detalló.

Ante esa situación, decidió trasladarlo por sus propios medios. Primero acudió a una comisaría y luego se dirigió a la guardia hospitalaria. Allí recibió un diagnóstico diferente al que le habían dado previamente.

“Salí de ahí, hice la denuncia, enojada, angustiada y me fui a la guardia igual y me doy con que mi hijo tenía fracturas, desviación de tabique y lo prepararon para hacerle una cirugía de urgencia”, expresó, al tiempo que recordó: “Le tuvieron que hacer una reducción de fractura. O sea, le tuvieron que rearmar su naricita”.

El adolescente de 14 años fue dado de alta tras permanecer internado por las lesiones sufridas durante la brutal agresión ocurrida en pleno centro de Río Gallegos.

El reclamo por la situación escolar

La madre cuestionó que la agresión ocurriera en inmediaciones de la Escuela N° 19 y sostuvo que, por el recorrido que realiza Joaquín al salir del Secundario N° 25, el episodio se produjo dentro del perímetro vinculado a la institución. También criticó la respuesta recibida luego del ataque y consideró que el establecimiento debería haber garantizado asistencia para el traslado del adolescente.

“Me parece una negligencia total que hayan mandado, en este caso, al chico sin saber realmente las consecuencias de un golpe”, afirmó. La vecina expresó su preocupación por una eventual reunión entre su hijo y uno de los adolescentes involucrados. A propósito, aseguró que desde la institución le comunicaron que realizarían un “careo” entre ambos para resolver sus diferencias.

“No pueden obligar a mi hijo a que el lunes haga un careo con una persona que lo golpeó, que lo fracturó, que lo dejó inconsciente”, cuestionó. Recalcó que nunca recibió información previa sobre conflictos entre Joaquín y los otros jóvenes: “Nunca nunca se me hizo saber a mí, al menos, que mi hijo haya tenido problemas de este tipo”.

“Mi hijo no se quiere cambiar”

Pese a lo ocurrido, el chico quiere continuar en la institución porque allí tiene a sus amigos. “Mi hijo no se quiere cambiar, yo si fuera por mí lo cambio y trato de empezar de espera de nuevo, pero él no quiere, yo no puedo obligarlo a hacer eso”, dijo Evangelina..

Por ese motivo, su principal pedido es que el adolescente señalado como agresor sea cambiado de aula para evitar un nuevo encuentro. “No estoy diciendo que lo saquen de la escuela, pero yo voy a intentar que lo saquen del aula porque no voy a permitir que mi hijo esté con un golpeador”, manifestó.

Adviritó que “mientras él y su hermano, el otro que lo golpeó, anden rondando en esa escuela, va a pasar de nuevo con mi hijo o con otro chico”. En ese tenor, subrayó: “Porque mi hijo no tiene por qué cambiar su vida, sus amigos, todo, por algo que él no hizo, por algo que él no buscó”.

El pedido a los testigos

En otro tramo de la entrevista, pidió colaboración a las personas que pudieron presenciar la agresión. Aseveró que había padres dentro de vehículos en el sector donde ocurrió el ataque.

“Que los papás que estuvieron ahí digan algo (…) habían papás en los autos y ninguno dijo nada”, reclamó. Además, señaló que todavía espera que se soliciten las imágenes de las cámaras de seguridad: “Todavía ni las cámaras se pidieron, ya pasó una semana”.

Una familia atravesada por dificultades económicas

En comunicación con LU12 AM680, Evangelina también contó que atraviesa una situación económica complicada y que actualmente no tiene trabajo. Explicó que obtiene ingresos mediante un emprendimiento de productos de pastelería, aunque en los últimos días no pudo continuar con esa actividad debido a la situación de su hijo.

“Sí, yo estoy sin trabajo, yo prácticamente me vivo de mi emprendimiento, hago cosas dulces para vender, que ahora tampoco no estoy haciendo nada, estos días no pude”, contó.

La mujer precisó que durante los últimos meses buscó empleo y pidió asistencia en distintos organismos, sin obtener una solución: “Me recorrí todos los lugares porque no consigo trabajo, siempre trabajé en la cocina, no tengo muchos otros conocimientos, no tener estudios se complica mucho más”. Consultada por un número de contacto para quienes puedan ofrecerle una oportunidad laboral, brindó el 2966 73 48 13.

Mientras tanto, Joaquín continúa recuperándose de las lesiones provocadas por la agresión. Su madre espera que avance la investigación y que la institución adopte medidas para que pueda regresar a clases sin temor.

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