El arroz con leche es una las recetas tradicionales que las abuelas transmitieron por generaciones para que toda la familia pueda disfrutar de un postre rico, económico y sin agregados artificiales.

Cremoso, dulce, con canela y/o vainilla, el arroz con leche lleva ingredientes muy accesibles, lo que lo convierte en un aliado fundamental para ahorrar en el presupuesto semanal.

Tiene como beneficio extra que se puede preparar en poco tiempo para servirlo fresco. No se recomienda extender su vida útil por muchos días, ya que el arroz tiende a echarse a perder en 48 horas aproximadamente.

Receta de arroz con leche

Ingredientes

  • 1,5 litro leche
  • 200 grs arroz
  • 200 grs azúcar
  • 1 cáscara de limón
  • 2 ramas canela
  • Miel

Cómo preparar arroz con leche

  1. Colocar la leche en una olla a fuego moderado.
  2. Incorporar el limón, la canela molida y la miel.
  3. Una vez que esté caliente la leche, añadir el arroz previamente enjuagado con agua.
  4. Cuando el arroz esté blandito, apagar el fuego y dejar enfriar.
  5. Servir en vasos o compoteras y decorar con las ramas de canela.

