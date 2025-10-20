Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El budín de limón es una de las recetas más populares a la hora de la merienda. La misma fórmula fácil y rápida -con sutiles diferencias- puede servir para luego cocinar otras versiones, como el budín de naranja.

Su formato habitual es el de un rectángulo, pero también se pueden utilizar moldes o recipientes redondos (como los que suelen servir para el flan), dependiendo la cantidad de comensales.

Esta receta fácil y económica se prepara con harina y fruta crítrica, que puede variar entre la naranja, la mandarina, o el limón. En los últimos años, el agregado de semillas de amapola o frutos secos se hizo costumbre en los budines.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Budín de limón: receta

Ingredientes

200 grs de harina 0000

180 grs de azúcar

120 grs de manteca

3 huevoS

100 ml de leche entera

Ralladura de 2 limones

5 grs de polvo de hornear

10 grs de semillas de amapola

Para el glaseado

100 grs de azúcar impalpable

20 ml de jugo de limón

Cómo preparar la receta

Batir la manteca blanda junto con el azúcar hasta obtener una mezcla con cuerpo. Añadir los huevos uno por uno, batiendo. Integrar la ralladura de limón. En un recipiente aparte, mezclar la harina, el polvo de hornear y las semillas. Incorporar gradualmente la mezcla de secos y la leche a la preparación anterior de forma alternada. Verter la masa en un molde de budín previamente enmantecado y enharinado. Hornear a 175°C durante 40 a 45 minutos. Mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta formar el glaseado y agregar sobre la superficie del budín.

Leé más notas de La cocinera austral