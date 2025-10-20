Your browser doesn’t support HTML5 audio
El budín de limón es una de las recetas más populares a la hora de la merienda. La misma fórmula fácil y rápida -con sutiles diferencias- puede servir para luego cocinar otras versiones, como el budín de naranja.
Su formato habitual es el de un rectángulo, pero también se pueden utilizar moldes o recipientes redondos (como los que suelen servir para el flan), dependiendo la cantidad de comensales.
Esta receta fácil y económica se prepara con harina y fruta crítrica, que puede variar entre la naranja, la mandarina, o el limón. En los últimos años, el agregado de semillas de amapola o frutos secos se hizo costumbre en los budines.
Budín de limón: receta
Ingredientes
- 200 grs de harina 0000
- 180 grs de azúcar
- 120 grs de manteca
- 3 huevoS
- 100 ml de leche entera
- Ralladura de 2 limones
- 5 grs de polvo de hornear
- 10 grs de semillas de amapola
Para el glaseado
- 100 grs de azúcar impalpable
- 20 ml de jugo de limón
Cómo preparar la receta
- Batir la manteca blanda junto con el azúcar hasta obtener una mezcla con cuerpo.
- Añadir los huevos uno por uno, batiendo. Integrar la ralladura de limón.
- En un recipiente aparte, mezclar la harina, el polvo de hornear y las semillas.
- Incorporar gradualmente la mezcla de secos y la leche a la preparación anterior de forma alternada.
- Verter la masa en un molde de budín previamente enmantecado y enharinado. Hornear a 175°C durante 40 a 45 minutos.
- Mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta formar el glaseado y agregar sobre la superficie del budín.
