El budín de limón es una de las recetas más populares a la hora de la merienda. La misma fórmula fácil y rápida -con sutiles diferencias-  puede servir para luego cocinar otras versiones, como el budín de naranja.

Su formato habitual es el de un rectángulo, pero también se pueden utilizar moldes o recipientes redondos (como los que suelen servir para el flan), dependiendo la cantidad de comensales.

Esta receta fácil y económica se prepara con harina y fruta crítrica, que puede variar entre la naranja, la mandarina, o el limón. En los últimos años, el agregado de semillas de amapola o frutos secos se hizo costumbre en los budines.

Budín de limón: receta

Ingredientes

  • 200 grs de harina 0000
  • 180 grs de azúcar
  • 120 grs de manteca
  • 3 huevoS
  • 100 ml de leche entera
  • Ralladura de 2 limones
  • 5 grs de polvo de hornear
  • 10 grs de semillas de amapola

Para el glaseado

  • 100 grs de azúcar impalpable
  • 20 ml de jugo de limón

Cómo preparar la receta

  1. Batir la manteca blanda junto con el azúcar hasta obtener una mezcla con cuerpo.
  2. Añadir los huevos uno por uno, batiendo. Integrar la ralladura de limón.
  3. En un recipiente aparte, mezclar la harina, el polvo de hornear y las semillas.
  4. Incorporar gradualmente la mezcla de secos y la leche a la preparación anterior de forma alternada.
  5. Verter la masa en un molde de budín previamente enmantecado y enharinado. Hornear a 175°C durante 40 a 45 minutos.
  6. Mezclar el azúcar impalpable con el jugo de limón hasta formar el glaseado y agregar sobre la superficie del budín.

