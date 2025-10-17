Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

L a comida rápida preparada de manera casera tiene un sabor superior al de las propuestas de los restaurantes y también brinda más seguridad. Por eso, las hamburguesas hechas en casa son una de las recetas infaltables de la cocina en muchos hogares.

Se trata de una receta económica que rinde mucho y solo requiere de unos pocos minutos para dejar los medallones de carne listos para devorar y acompañar con ingredientes a gusto.

En los últimos años se sumaron muchos cortes de carne a esta receta pero hay una condición que no cambia: debe estar picada. Así sea la “común” o “especial”, como se suele ofrecer en las carnicerías, con un kilo rinde unas cuantas hamburguesas.

La entraña y el vacío, dos cortes vacunos muy consumidos por los argentinos, se pusieron de moda en los últimos años para armar hamburguesas caseras y gourmet.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

Receta de hamburguesas

Ingredientes

1 kilo de carne picada

(corte a elección)

(corte a elección) 2 cebollas coloradas

2 huevos para el ligue

2 dientes de ajo

1 cda. pequeña de pimenta

1 cda. pequeña de perejil picado y/o orégano

Sal y pimienta (a gusto)

Cómo cocinar hamburguesas caseras

Colocar en un recipiente redondo la carne, los condimentos y la sal y la pimienta. Integrar despacio, apenas amasando la carne. Agregar los dos huevos (sin batir) y unir todo. Formar medallones del tamaño deseado. Todos iguales para que se cocinen parejo. Dejar enfriar en la heladera para que tomen consistencia en un recipiente cubierto. Cocinar al horno, a la plancha o a la parrilla. Dorar bien de un lado a fuego alto y luego, a fuego mínimo para evitar que queden crudas, terminar la cocción. Una vez cocidas, se les puede agregar queso de cualquier tipo, verduras.

Leé más notas de La cocinera austral