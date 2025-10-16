Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La chocotorta es una de las opciones dulces más demandadas en el Día de la Madre. Su origen se remonta a la década de 1980, como resultado de una estrategia publicitaria que idea una receta para combinar galletas de chocolate, dulce de leche y queso crema. Este mix se convirtió en un clásico que trascendió la campaña de su presentación y se mantuvo vigente entre las propuestas reposteras más populares del país.

El postre se distingue por ser una preparación que no requiere cocción. La base de sus ingredientes la posiciona como un postre de consumo frecuente en reuniones familiares, celebraciones y eventos sociales, como el Día de la Madre del próximo 19 de octubre.

Receta de la chocotorta

Ingredientes

400 gramos de galletas de chocolate

400 gramos de dulce de leche repostero

400 gramos de queso crema

200 mililitros de café o leche (para humedecer las galletas)

Cómo preparar la receta

En un recipiente, mezclar el dulce de leche repostero con el queso crema. Utilizar una espátula o batidora hasta lograr una preparación homogénea y sin grumos. Disponer el café o la leche en un recipiente plano para facilitar el proceso de humedecimiento. Tomar un molde o fuente de dimensiones rectangulares o cuadradas. Sumergir brevemente cada galleta en el líquido elegido y colocar una capa completa de galletas humedecidas en la base del molde. Extender una capa uniforme de la mezcla de dulce de leche y queso crema sobre las galletas. Repetir la secuencia (capa de galletas humedecidas y capa de crema) hasta agotar los ingredientes o alcanzar la altura deseada del postre. Cubrir el molde con film de cocina y llevar a la heladera. El tiempo de reposo mínimo es de 4 horas, si bien se recomienda mantener el postre refrigerado durante 12 horas para optimizar la integración de las texturas y el ablandamiento de las galletas.

