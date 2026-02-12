Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Uno de los postres tradicionales de las abuelas que sigue vigente en las cocinas argentinas es el budín de pan, una receta fácil y rápida cuyo sabor es muy similar al flan casero. Además es una preparación económica que rinde para varias personas.

La receta del budín de pan está lista en poco más de una hora y lleva ingredientes básicos que, en general, se encuentran en todos los hogares: pan viejo, leche, huevos y azúcar.

El pan del día anterior es la base de esta receta y remojado en leche logra esa consistencia suave que, una vez cocinado, lo hace muy similar al flan tradicional.

Budín de pan receta

Ingredientes

400 grs. de pan del día anterior

4 huevos

1 ¼ l. de leche

1 cucharada esencia de vainilla

1 cucharada ralladura de limón

400 grs. azúcar

Cómo preparar budín de pan

Picar los panes duros hasta obtener trozos pequeños, agregar la leche y dejar que absorba. Cuando esté bien mojado el pan, pisar con un tenedor para que quede lo más desintegrado posible. Por otro lado colocar los huevos, el azúcar (solo la mitad) la esencia y la ralladura de limón en un bol y mezclar por unos minutos. Añadir esta mezcla con el pan mojado en la leche y batir nuevamente, dejar reposar por media hora. En un molde preparar el caramelo con el resto de azúcar y calentar a fuego lento. Dejar enfriar y añadir la mezcla del pan. Cocinar a baño María en el horno a 160 grados por 45 minutos aproximadamente. Acompañar con crema de leche y/o dulce de leche.

