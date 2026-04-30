Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El coquito se destaca por la practicidad y economía de su receta, ya que solo necesita tres ingredientes: coco rallado, azúcar y huevo.

El coco rallado aporta el soporte estructural y la materia grasa. El azúcar, además de cumplir la función de endulzante, permite una caramelización superficial durante el horneado, lo que otorga la coloración característica y una textura levemente crujiente en la base. En tanto, el huevo funciona como el agente de unión que hidrata el coco y permiten el moldeado de las piezas antes de su cocción.

Una de las alternativas más frecuentes consiste en la incorporación de dulce de leche, ya sea sobre la base o el pico de la pieza. También existen recetas alternativas que incluyen chocolate, manteca pomada o crema de leche.

Asimismo, la adición de una pequeña proporción de harina o almidón de maíz puede utilizarse para estabilizar la mezcla en casos donde el coco rallado presenta un nivel de humedad superior al estándar, evitando que las piezas pierdan su forma piramidal durante la cocción.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.



Receta: coquitos caseros

Ingredientes

250 grs de coco rallado

200 grs de azúcar común

3 huevos de tamaño grande

Cómo preparar la receta

En un recipiente de acero inoxidable, mezclar el coco rallado con el azúcar hasta lograr una distribución uniforme. Incorporar los huevos de a uno, integrando con espátula de goma hasta que la masa sea maleable. Colocar la preparación en una manga pastelera. Sobre una placa previamente enmantecada o con papel antiadherente, formar pequeñas pirámides dejando espacio entre ellas. Hornear a 180°C por un tiempo aproximado de 12 minutos.

Retirar y dejar enfriar sobre rejilla.

Leé más notas de La cocinera austral