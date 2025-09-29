Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La focaccia, el pan esponjoso de origen italiano, es un nuevo clásico en la mesa de los argentinos. Su versatilidad y delicioso sabor la hacen perfecta para acompañar cualquier comida, desde un simple sándwich hasta una picada o un plato gourmet. Conocé la receta.

Esta preparación tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde se horneaba un pan plano llamado “focaccia” sobre piedras calientes. Los romanos adoptaron esta tradición y la llevaron a Italia, donde se convirtió en un alimento básico de la dieta mediterránea.

Con el tiempo, la focaccia evolucionó y se adaptó a los gustos locales, dando lugar a una gran variedad de recetas y estilos.

La focaccia se puede disfrutar sola o acompañada de otros alimentos. Es perfecta para hacer sándwiches, tostadas o como base para pizzas. También se puede utilizar como guarnición y complemento de las clásicas picadas.

Existen muchas variedades de focaccia, desde la tradicional con romero, oliva y sal hasta la rellena con queso, verduras o embutidos.

Focaccia receta

Ingredientes

750 grs de harina de fuerza

606 grs. de agua templada

17 grs. de levadura fresca

15 grs. de sal

17 grs. de aceite de oliva

150 grs. de aceitunas negras sin carozo

Romero fresco

Aceite de oliva

1 ajo

250 grs. de tomates cherry

1 ramita de romero fresco

Sal y pimienta

¿Cómo cocinar la receta de focaccia?

Confitar los tomates y el ajo previamente lavados en aceite de oliva. Salpimentar y añadir una ramita de romero. Calentar a 90º y dejar confitar unos 30 minutos a esa temperatura. En un recipiente colocar agua tibia y la levadura. Remover hasta que se haya disuelto la levadura. Agregar sal, aceite de oliva y remover. Incorporar la harina de fuerza tamizada y comenzar a mezclar hasta que quede una masa elástica. Cubrir y dejar reposar hasta que doble su tamaño. En un recipiente limpio untar aceite de oliva. Colocar la masa allí y guardarla en la heladera unas 24 horas. Retirar y dejar a temperatura ambiente una hora para que suba más. Aceitar una bandeja para horno e introducir la masa. Estirar con los dedos intentando que no se baje mucho. Cortar las aceitunas y deshojar la ramita de romero. Colocar en la masa los tomates cherry confitados, los ajos confitados, las aceitunas cortadas y las hojas de romero. Llevar al horno precalentado a 230º con calor arriba y abajo. Cocinar hasta que tome un color dorado y retirar.

