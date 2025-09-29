Your browser doesn’t support HTML5 audio
La focaccia, el pan esponjoso de origen italiano, es un nuevo clásico en la mesa de los argentinos. Su versatilidad y delicioso sabor la hacen perfecta para acompañar cualquier comida, desde un simple sándwich hasta una picada o un plato gourmet. Conocé la receta.
Esta preparación tiene sus raíces en la antigua Grecia, donde se horneaba un pan plano llamado “focaccia” sobre piedras calientes. Los romanos adoptaron esta tradición y la llevaron a Italia, donde se convirtió en un alimento básico de la dieta mediterránea.
Con el tiempo, la focaccia evolucionó y se adaptó a los gustos locales, dando lugar a una gran variedad de recetas y estilos.
La focaccia se puede disfrutar sola o acompañada de otros alimentos. Es perfecta para hacer sándwiches, tostadas o como base para pizzas. También se puede utilizar como guarnición y complemento de las clásicas picadas.
Existen muchas variedades de focaccia, desde la tradicional con romero, oliva y sal hasta la rellena con queso, verduras o embutidos.
Focaccia receta
Ingredientes
- 750 grs de harina de fuerza
- 606 grs. de agua templada
- 17 grs. de levadura fresca
- 15 grs. de sal
- 17 grs. de aceite de oliva
- 150 grs. de aceitunas negras sin carozo
- Romero fresco
- Aceite de oliva
- 1 ajo
- 250 grs. de tomates cherry
- 1 ramita de romero fresco
- Sal y pimienta
¿Cómo cocinar la receta de focaccia?
- Confitar los tomates y el ajo previamente lavados en aceite de oliva. Salpimentar y añadir una ramita de romero. Calentar a 90º y dejar confitar unos 30 minutos a esa temperatura.
- En un recipiente colocar agua tibia y la levadura. Remover hasta que se haya disuelto la levadura. Agregar sal, aceite de oliva y remover.
- Incorporar la harina de fuerza tamizada y comenzar a mezclar hasta que quede una masa elástica. Cubrir y dejar reposar hasta que doble su tamaño.
- En un recipiente limpio untar aceite de oliva. Colocar la masa allí y guardarla en la heladera unas 24 horas.
- Retirar y dejar a temperatura ambiente una hora para que suba más.
- Aceitar una bandeja para horno e introducir la masa. Estirar con los dedos intentando que no se baje mucho.
- Cortar las aceitunas y deshojar la ramita de romero.
- Colocar en la masa los tomates cherry confitados, los ajos confitados, las aceitunas cortadas y las hojas de romero.
- Llevar al horno precalentado a 230º con calor arriba y abajo. Cocinar hasta que tome un color dorado y retirar.
