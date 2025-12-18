Your browser doesn’t support HTML5 audio

La torre de panqueques es uno de los platos clásicos para degustar en Navidad y Año Nuevo. Uno de sus principales atractivos es que se sirve frío, ideal para esas noches calurosas de verano (hasta el momento, el pronóstico del tiempo anticipa un 24 de diciembre con altas temperaturas), y otro es que su relleno puede adaptarse al gusto de los comensales.

La receta es una de las más sencillas para el menú navideño y consta de dos etapas: primero se preparan los panqueques y luego se va formando la torre, rellenando cada uno de “los pisos” que la conforman.

Es una comida abundante, perfecta para familias numerosas. Además, es económica ya que sus ingredientes pueden adaptarse al presupuesto de cada hogar.

torre-de-panqueques-receta-1-728x368

Torre de panqueques

Ingredientes

  • 150 gr jamón cocido
  • 150 gr queso en fetas
  • 10 panqueques salados
  • 400 gr mayonesa
  • 1 tomate grande picado
  • 4 hojas de lechuga picadas
  • ½ morrón para decorar
  • 2 huevos duros picados

Cómo preparar la receta

  1. Colocar un panqueque en el plato y añadir una capa fina de mayonesa.
    Agregar una capa de jamón cocido.
  2. Cubrir con otro panqueque y volver a poner mayonesa. Luego agregar fetas de queso.
  3. Repetir el paso anterior de una capa de masa con mayonesa, pero esta vez agregar la lechuga picada.
  4. Cubrir con otro panqueque, luego mayonesa, y ahora incorporar el tomate picado.
  5. Repetir todos los pasos anteriores hasta terminar los panqueques (el último nivel debe ser una tapa).
  6. Decorar con mayonesa y a modo festivo incorporar morrones en cubitos y trocitos de lechuga para simular un árbol navideño. Cubrir los espacios libres con huevo duro picado.

EN ESTA NOTA panqueques Receta

