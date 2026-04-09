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Las pastas caseras tienen un sabor superador respecto a aquellas que vienen en paquete y precocidas. Los panqueques para canelones son uno de los ejemplos más claros, con pocos ingredientes -y muy económicos- se obtiene una masa deliciosa.

La receta para hacer canelones caseros es muy fácil, solo requiere de unos pocos minutos para tener las tapas de masa listas y su relleno puede variar de acuerdo a los gustos de los comensales.

Entre los más populares se destacan los canelones de verdura y pollo y los de jamón y muzarella. Preparálos a tu gusto y disfruta de unas ricas pastas caseras en familia.

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Receta de panqueques para canelones

Ingredientes

220 grs de harina 0000

2 tazas de leche

2 huevos

Cómo preparar panqueques para canelones

Batir los huevos en un bol. Añadir 100 grs de harina, mezclar e incorporar 1 taza de leche. Agregar el resto de harina y leche, unificar hasta formar una mezcla sin grumos. Reposar 30 min. Colocar una cucharada generosa de la mezcla en una sartén enmantacada con fuego moderado. Cocinar de ambos lados hasta dorar.

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