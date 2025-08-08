Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En muchos hogares argentinos no pasa un invierno sin disfrutar de una pastafrola de membrillo o batata a la hora de la merienda. Algunos lo consumen también como postre, aunque la mayoría elige esta receta porque es ideal para combinar con el mate o cualquier infusión.

A esta tarta artesanal típica de la gastronomía local, se la conocía como pastafrolla, en sus orígenes de inspiración italiana. Así le decían en el viejo continente a la masa con el que se prepara la crostata, otro dulce común a esas tierras.

La pastafrola aporta una combinación dulce, aunque no empalaga, de masa y suave relleno. La receta para prepararla en casa es muy fácil. También, se consigue en cualquier panadería de barrio. Estos comercios suelen tener mayor oferta de membrillo, pero la de batata ha sabido conquistar corazones, por lo que cada vez es más habitual encontrar las dos opciones.

Receta de pastafrola

Ingredientes

Para la masa:

Dos huevos

Una yema

400 gramos de harina leudante

200 gramos de azúcar

200 gramos de manteca

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de sal

Para el relleno:

500 gramos de dulce de membrillo o batata

1 cucharada de oporto

Preparación de la pastafrola

1- Para formar la masa de la pastafrola se debe batir en un bol batir la manteca pomada con el azúcar hasta lograr una mezcla ligera y esponjosa, incorporando aire y logrando un color más pálido.

2- A esa mezcla, agregarle un huevo y la yema; luego la esencia de vainilla. Continuar batiendo.

3- Sumar la sal y la harina. Integrar todo con una espátula sin amasar hasta tener una masa homogénea.

4- Llevar la preparación a la heladera durante media hora y envuelta en papel film.

5- Una vez lista, esperar a que cambie a temperatura ambiente para realizar al armado de la pastrafola.

6- Dividir la mezcla en un bollo grande y otro más pequeño. El primero es para la base y bordes; el menor para hacer las tiritas que protegen el dulce.

7- Estirar la base y colocarla en una tartera enmantecada.

8- Rellenar con el dulce de membrillo (fundido en oporto a baño María).

9- Colocar de forma cruzada las tiritas y pintar con el segundo huevo, batido, para que al salir del horno, brille la masa.

10- Cocinar a horno medio – 180°- durante media hora o cuando quede dorada la masa.

