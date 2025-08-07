Your browser doesn’t support HTML5 audio
El bizcochuelo es una preparación clásica de la cocina dulce que no debería fallar nunca, sin embargo, a veces se cometen errores durante la receta que pueden alterar el sabor, la textura y el volumen de la torta.
El secreto para obtener un bizcochuelo bien esponjoso y alto es seguir el paso a paso al pie de la letra. Agregar los ingredientes “a ojo” puede arruinar la preparación. En este sentido, es fundamental que todos los elementos a utilizar estén a temperatura ambiente antes de comenzar.
La clave para ganar volumen es airear los huevos, es decir batirlos bien hasta que parezcan casi una mousse. Si los huevos están a temperatura ambiente, concentrarán mas aire.
Receta de bizcochuelo
Ingredientes
- ½ taza de aceite
- 3/4 taza de azúcar
- 8 huevos
- c/n de harina leudante
- 25 grs. de manteca
Cómo preparar un bizcochuelo
- Colocar en un bol los 7 huevos, el aceite y el azúcar. Mezclar bien.
- Incorporar la manteca e integrar.
- Ir agregando harina de a poco hasta formar una masa a punto letra.
- Volcar la preparación en un molde para horno y cocinar a 200° durante 25/30 minutos.
- Para asegurarse de que esté lista, pinchar el centro con un cuchillo hasta que salga seco.
