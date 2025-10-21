Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los buñuelos de verdura representan una buena forma para incorporar vegetales en la dieta diaria. Este plato típico de las abuelas se caracteriza por su sencillez en la preparación y el bajo costo de sus ingredientes, atributos que lo consolidan como una receta recurrente en la gastronomía doméstica.

El buñuelo de espinacas incorpora vegetales rallados o picados a una base de harina y huevo, lo que resulta en una textura interna tierna y un exterior crujiente tras el proceso de fritura.

La versatilidad de los buñuelos permite emplear una amplia gama de hortalizas, como acelga, espinaca, calabaza, zanahoria o brócoli.

La técnica de preparación de los buñuelos es de baja complejidad. Generalmente, implica tres pasos: la cocción o el blanqueo de la verdura, la mezcla de la base (el ligue) y la fritura de las porciones. El tiempo de preparación es reducido, un dato no menor para aquellos que buscan comer platos ricos, sanos y cuentan con poco tiempo para cocinar.

Receta de buñuelos de verdura

Ingredientes

1 atado de espinaca

200 grs de harina 0000

2 huevos

1 vaso de leche (o agua)

1 cdta de polvo de hornear

Sal y pimienta

Aceite para freír

Cómo preparar buñuelos

Lavar el atado de espinacas y cocinar las hojas al vapor o hervirlas hasta que se ablanden. Escurrir el exceso de agua y picar. En un recipiente, batir los huevos e incorporar la leche o el agua. Añadir progresivamente la harina y el polvo de hornear, mezclando hasta obtener una masa homogénea y sin grumos. Incorporar la espinaca picada a la mezcla de masa. Condimentar con sal y pimienta. Se pueden añadir otros condimentos como nuez moscada. Calentar aceite en una sartén a temperatura media. Con una cuchara sopera, tomar porciones de la mezcla y colocarlas en el aceite caliente. Freír hasta que los buñuelos adquieran un color dorado uniforme en ambos lados. Retirar los buñuelos del aceite y colocarlos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.

