Húmedo, esponjoso y con mucho chocolate. El brownie es uno de los postres más populares en el mundo y a diferencia de muchos de sus competidores dulces, se impone por la sencillez de su receta tradicional que la hace apta para cocineros principiantes.
Con pocos ingredientes y en solo minutos, el brownie está listo para devorar. Se trata de una receta que sirve para la merienda, como torta, de postre y hasta para el desayuno, en el caso de los más golosos.
La receta con cacao en polvo es más fácil y económica, lo que simplifica bastante el proceso, pero hay que respetar las indicaciones a rajatabla para conseguir una preparación correcta y evitar que quede muy seco.
Receta de brownie
Ingredientes
- 60 grs de cacao en polvo
- 110 grs de manteca
- Dos huevos
- 200 grs. de azúcar
- 200 grs. harina 0000
- 1 cdta de esencia de vainilla
- Una pizca de sal
Cómo preparar brownies
- Precalentar el horno a 165ºC, mientras enmantecar un molde cuadrado (o varios moldes individuales rectangulares) de unos 20 centímetros de lado.
- Colocar en una olla a fuego lento la manteca derretida con el cacao en polvo hasta que se forme una mezcla homogénea. Retirar y dejar enfriar unos minutos. Pasar todo a un recipiente mediano y añadir los huevos uno a uno, y la vainilla, batiendo con unas varillas.
- Una vez terminado el primer recipiente, en otro mezclar la harina con el azúcar y la sal.
- Luego incorporar a la mezcla de cacao y remover bien pero con suavidad, hasta tener una masa homogénea, sin grumos secos.
- Llenar el molde y hornear durante unos 35 a 40 minutos. Esperar a que se enfríe antes de cortar
