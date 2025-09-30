Your browser doesn’t support HTML5 audio
La receta de muffins caseros se destaca entre las opciones para la merienda. Estos bollitos esponjosos y dulces de porción individual se lucen en su versión “made in casa” y son una excelente alternativa al producto industrializado o de paquete.
Al preparar muffins (o magdalenas) de forma casera, es posible seleccionar la calidad de la materia prima, incluyendo harinas, lácteos y grasas, evitando aditivos, conservantes y colorantes artificiales utilizados en la producción a escala industrial para prolongar la vida útil y mejorar la apariencia.
Las recetas caseras permiten ajustar también las cantidades de azúcar y grasas a preferencias dietéticas específicas o a necesidades de salud. Las versiones industriales a menudo contienen niveles elevados de ambos componentes.
Además, la preparación casera garantiza la frescura del producto. Un muffin horneado y consumido poco tiempo después de su cocción presenta características organolépticas superiores, como una textura más suave y un aroma más intenso.
Muffins caseros: rellenos y decoración
Para el relleno, se pueden incorporar ingredientes en el centro de la masa antes de la cocción. Las opciones incluyen mermeladas de frutas, trozos de chocolate, dulce de leche, o cremas. La clave es utilizar ingredientes que soporten la temperatura del horno sin degradarse excesivamente.
En cuanto a la decoración o topping, esta se realiza generalmente después del horneado y enfriamiento. Se pueden aplicar frostings a base de queso crema o manteca, o glaseados simples de azúcar impalpable y jugo de limón o agua. La adición de frutas frescas, chips de chocolate, o frutos secos picados en la superficie antes o después del horneado añade textura y sabor.
Para más recetas fáciles, ingresá acá.
Receta de muffins
Ingredientes (para 12 unidades)
- 250 gramos de harina leudante (o harina común con 1 cucharada de polvo de hornear)
- 120 gramos de azúcar granulada o glass
- 1 huevo grande
- 240 mililitros de leche entera
- 60 gramos de manteca derretida
- Una pizca de sal fina
- 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)
Cómo preparar la receta de muffins
- En un recipiente amplio, mezclar la harina, el azúcar y la sal. Si se utiliza harina común, incorporar también el polvo de hornear.
- En otro recipiente, batir ligeramente el huevo, la leche, la manteca derretida y el extracto de vainilla.
- Verter la mezcla de ingredientes húmedos sobre los ingredientes secos. Mezclar hasta que los componentes se integren. El objetivo es obtener una masa con algunos grumos.
- Distribuir la masa en moldes para muffins forrados, llenando aproximadamente dos tercios de su capacidad.
- Cocinar en un horno precalentado a 180°C durante 20 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de consumir.
Leé más notas de La cocinera austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario