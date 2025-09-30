Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La receta de muffins caseros se destaca entre las opciones para la merienda. Estos bollitos esponjosos y dulces de porción individual se lucen en su versión “made in casa” y son una excelente alternativa al producto industrializado o de paquete.

Al preparar muffins (o magdalenas) de forma casera, es posible seleccionar la calidad de la materia prima, incluyendo harinas, lácteos y grasas, evitando aditivos, conservantes y colorantes artificiales utilizados en la producción a escala industrial para prolongar la vida útil y mejorar la apariencia.

Las recetas caseras permiten ajustar también las cantidades de azúcar y grasas a preferencias dietéticas específicas o a necesidades de salud. Las versiones industriales a menudo contienen niveles elevados de ambos componentes.

Además, la preparación casera garantiza la frescura del producto. Un muffin horneado y consumido poco tiempo después de su cocción presenta características organolépticas superiores, como una textura más suave y un aroma más intenso.

Muffins caseros: rellenos y decoración

Para el relleno, se pueden incorporar ingredientes en el centro de la masa antes de la cocción. Las opciones incluyen mermeladas de frutas, trozos de chocolate, dulce de leche, o cremas. La clave es utilizar ingredientes que soporten la temperatura del horno sin degradarse excesivamente.

En cuanto a la decoración o topping, esta se realiza generalmente después del horneado y enfriamiento. Se pueden aplicar frostings a base de queso crema o manteca, o glaseados simples de azúcar impalpable y jugo de limón o agua. La adición de frutas frescas, chips de chocolate, o frutos secos picados en la superficie antes o después del horneado añade textura y sabor.

Receta de muffins

Ingredientes (para 12 unidades)

250 gramos de harina leudante (o harina común con 1 cucharada de polvo de hornear)

120 gramos de azúcar granulada o glass

1 huevo grande

240 mililitros de leche entera

60 gramos de manteca derretida

Una pizca de sal fina

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Cómo preparar la receta de muffins

En un recipiente amplio, mezclar la harina, el azúcar y la sal. Si se utiliza harina común, incorporar también el polvo de hornear. En otro recipiente, batir ligeramente el huevo, la leche, la manteca derretida y el extracto de vainilla. Verter la mezcla de ingredientes húmedos sobre los ingredientes secos. Mezclar hasta que los componentes se integren. El objetivo es obtener una masa con algunos grumos. Distribuir la masa en moldes para muffins forrados, llenando aproximadamente dos tercios de su capacidad. Cocinar en un horno precalentado a 180°C durante 20 minutos, o hasta que un palillo insertado en el centro salga limpio. Retirar del horno y dejar enfriar sobre una rejilla antes de consumir.

