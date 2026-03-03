Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pastel de papas desembarcó en Argentina hace más de un siglo y desde entonces tiene un lugar reservado en el recetario tradicional de los hogares familiares. Esta preparación a base de puré de papas y carne fue sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo y según el lugar en el que se la cocine.

En el Reino Unido, donde surgió la receta se utilizaban ingredientes diferentes y con el tiempo, cada hogar argentino le añadió o quitó elementos para hacerlo propio. Así fue variando entre las pasas de uva, la cebolla de verdeo, el azúcar, las batatas y la calabaza.

En lo que respecta a la carne, la más habitual es la ternera aunque pueden utilizarse otros cortes o cerdo.

Receta de pastel de papas

Ingredientes

1/2 kilo de papas

500 grs. de carne picada

2 cebollas moradas

5 fetas de queso

100 grs. de parmesano en hebras

Pimienta negra

Pimentón

Cómo preparar la receta

Pelar y cortar las papas en finas rodajas. Condimentar con la pimienta y el pimentón. Hornear hasta que se ablanden. Pelar, lavar y cortar las cebollas en juliana. Saltear hasta que dore y luego añadir la carne picada. Colocar en una fuente para horno una base de láminas de papas, otra de carne y cebolla, y cubrir con otra capa de puré. Por último, agregar las fetas de queso y las láminas de parmesano. Hornear hasta que dore y retirar

