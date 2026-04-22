El pastel de papas es una receta arraigada a la cocina tradicional argentina. Se trata de una preparación sencilla a base de carne de ternera que, combinada con un puré de papas casero y queso gratinado en la superficie, se convierte en una comida bien completa, ideal para darle la bienvenida en poco tiempo al invierno y su menú calórico.
El proceso de elaboración clásico implica la preparación por separado de los dos componentes principales. Por un lado, se cocina la carne picada en un sofrito de vegetales, como por ejemplo cebolla y morrón, al que se suman condimentos.
De forma paralela, se hierven las papas hasta alcanzar la textura adecuada para ser transformadas en puré. Se le suele añadir manteca, leche o crema, y condimentos como sal, pimienta y nuez moscada para lograr una consistencia cremosa y homogénea.
La cocción final se realiza en horno, buscando que la superficie del puré y el queso adquiera una tonalidad dorada y ligeramente crocante.
Receta de pastel de papas
Ingredientes
- 1/2 kilo de papas
- 500 grs. de carne picada
- 2 cebollas moradas
- 5 fetas de queso
- 100 grs. de parmesano en hebras
- Pimienta negra
- Pimentón
Cómo preparar la receta
- Pelar y cortar las papas en finas rodajas. Condimentar con la pimienta y el pimentón.
- Hornear hasta que se ablanden.
- Pelar, lavar y cortar las cebollas en juliana. Saltear hasta que dore y luego añadir la carne picada.
- Colocar en una fuente para horno una base de láminas de papas, otra de carne y cebolla, y cubrir con otra capa de puré.
- Por último, agregar las fetas de queso y las láminas de parmesano. Hornear hasta que dore y retirar.
