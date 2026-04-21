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La búsqueda de platos reconfortantes que aporten calor al cuerpo en los días fríos y sean accesibles es una constante en los hogares. En este sentido, la sopa de calabaza se posiciona como una receta que cumple con ambas demandas.

La calabaza, ingrediente principal de esta sopa, es un vegetal que se caracteriza por su disponibilidad y bajo costo. Su versatilidad permite realizar diversas preparaciones, y en formato de sopa, ofrece una base cremosa que puede ser adaptada a diferentes gustos e ingredientes.

Esta receta puede incorporar otros vegetales como cebolla, zanahoria o puerro. Asimismo, el uso de especias como nuez moscada, jengibre o curry puede aportar más sabor y un efecto calor adicional.

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Receta sopa de calabaza

Ingredientes

1 calabaza mediana

1 cebolla

1 lt. de caldo vegetal

1 apio

1 cta. de manteca

½ taza de leche

Una pizca de nuez moscada

Sal y pimienta

Cómo preparar sopa de calabaza

Lavar, pelar y cortar la calabaza y la cebolla en trozos pequeños. Lavar y trocear el apio. Introducir los ingredientes en una cacerola y agregar el caldo. Remover y cocer durante 15 minutos. Retirar la mitad de las verduras, triturarlas y volver a introducirlas en la olla. Añadir la leche, la manteca y la nuez moscada. Salpimentar y dejar que se cocine unos minutos.

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