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Pese a que la rutina diaria a veces deja poco tiempo para dedicarle a la cocina casera, se pueden poner en práctica recetas deliciosas, fáciles y rápidas. En este caso, te mostramos cómo preparar un budín de banana en simples pasos.

Los budines caseros están entre las preparaciones más sencillas y deliciosas para disfrutar de algo rico pero con buen aporte nutritivo en pocos minutos y sin requierir de procesos complejos.

Conocé la receta para preparar un budín de banana en pocos y sencillos pasos. Ideal para mantener un equilibrio entre lo saludable y lo dulce.

Para más recetas fáciles, ingresá acá.

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Budín de banana receta

Ingredientes

  • 50 gr harina
  • 1 huevo
  • 3 claras
  • 80 ml leche
  • 2 bananas
  • Una pizca de canela
  • 1 sobre levadura

Cómo cocinar un budín de banana

  1. Colocar la leche, canela, la levadura y la banana en un recipiente y batir bien.
  2. Añadir la canela y mezclar nuevamente hasta formar una mezcla homogénea.
  3. Untar un molde para budín con aceite e incorporar la masa.
  4. Cocinar en horno precalentado a 185° durante 35 o 40 minutos.
  5. Pinchar el centro con un palillo para comprobar si está listo (debe salir seco).

EN ESTA NOTA budin Receta

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