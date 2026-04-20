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Pese a que la rutina diaria a veces deja poco tiempo para dedicarle a la cocina casera, se pueden poner en práctica recetas deliciosas, fáciles y rápidas. En este caso, te mostramos cómo preparar un budín de banana en simples pasos.
Los budines caseros están entre las preparaciones más sencillas y deliciosas para disfrutar de algo rico pero con buen aporte nutritivo en pocos minutos y sin requierir de procesos complejos.
Conocé la receta para preparar un budín de banana en pocos y sencillos pasos. Ideal para mantener un equilibrio entre lo saludable y lo dulce.
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Budín de banana receta
Ingredientes
- 50 gr harina
- 1 huevo
- 3 claras
- 80 ml leche
- 2 bananas
- Una pizca de canela
- 1 sobre levadura
Cómo cocinar un budín de banana
- Colocar la leche, canela, la levadura y la banana en un recipiente y batir bien.
- Añadir la canela y mezclar nuevamente hasta formar una mezcla homogénea.
- Untar un molde para budín con aceite e incorporar la masa.
- Cocinar en horno precalentado a 185° durante 35 o 40 minutos.
- Pinchar el centro con un palillo para comprobar si está listo (debe salir seco).
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