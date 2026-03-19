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Una de las comidas que mejor resuelven a la hora de cocinar el almuerzo o la cena es la tarta. Con sus miles de variantes y combinaciones para el relleno, esta receta es perfecta para hacerla rendir varias porciones y según los ingredientes elegidos, puede ser también muy económica.
La tarta de acelga y queso es capaz de satisfacer el apetito de varios comensales, sirve para la vianda de los chicos y también para el almuerzo en el trabajo. Es rica, nutritiva y muy fácil de preparar, para tener lista la comida en pocos minutos.
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Tarta de acelga: la receta
Ingredientes
- 2 cebollas
- 1/2 puerro
- 2 ajos picado
- 600 gr espinacas
- 3 huevos
- 200 gr de queso a elección
- 1 o 2 tapas de pascualina
Cómo preparar tarta de acelga
- En una sartén con un poco de aceite saltear el ajo y la cebolla picados. Cortar el puerro e incorporar.
- Una vez que la cebolla se transparente, echar las espinacas y cocinar 5 minutos.
- Mientras tanto, colocar la tapa de pascualista en un molde y precalentar el horno a 200° durante 10 minutos.
- Colocar el salteado con las espinacas en la tartera y añadir cubos de queso.
- Batir los huevos y agregar a la tarta. Integrar.
- Hornear hasta que dore la masa.
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