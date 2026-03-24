Grupos de Derechos Humanos, agrupaciones de izquierda y vecinos marcharon este martes en Río Gallegos al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, encabezado por las tres Fuerzas Armadas bajo el mando de Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Massera (Armada) y Orlando Agosti (Fuerza Aérea), tras derrocar a la entonces vicepresidenta a cargo del Poder Ejecutivo, Estela Martínez de Perón.

Como sucede en distintos puntos del país, la comunidad salió a las calles por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La convocatoria en la capital santacruceña comenzó a las 12 en el monolito por los 30 mil desaparecidos, sobre la avenida San Martín.

La Opinión Austral registró, como cada año, la presencia de riogalleguenses que evocaron uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. Lo hicieron con carteles y pañuelos blancos —símbolo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo—, varios con mensajes críticos hacia la gestión del presidente Javier Milei. Además, se leyó un documento que profundizó en la importancia de sostener el reclamo en esta fecha.

“50 años del golpe genocida”; “Son 30 mil, fue genocidio”; “Basta de represión y persecusión contra las luchas populares”; “Negacionistas nunca más, fuera Milei”; o “¿Dónde están los desaparecidos de Santa Cruz?” fueron algunas de las frases que circularon en el casco céntrico.

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El llamado “Proceso de Reorganización Nacional” dio inicio a lo que luego, en el Juicio a las Juntas, fue denominado terrorismo de Estado, con un régimen basado en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas, sostenido en centros clandestinos de detención como la ESMA, uno de los espacios más emblemáticos de ese período.

La represión alcanzó tanto a militantes políticos como a referentes sindicales y sociales, con el objetivo de disciplinar a la sociedad y reestructurar la economía. También se disolvió el Congreso y se anuló la libertad de expresión. Por eso, en esta jornada la ciudadanía vuelve a alzar la voz: “¡Nunca más!”.

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