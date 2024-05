La Policía de Santa Cruz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Noé Ezequiel García Hernández, un chico de 13 años que desapareció en Río Gallegos. El adolescente posee Síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo que se engloba en la categoría de los trastornos del espectro autista (TEA).

En la noche del 15 de mayo, se presentó una denuncia judicial en la División de la Comisaría Cuarta Local por parte de la madre del pequeño. Según relató la mujer, al regresar a su domicilio alrededor de las 20:00 horas, descubrió que su hijo no se encontraba allí.

Precisó que al revisar las cámaras de seguridad instaladas en su vivienda, pudo constatar que Noé había salido en su bicicleta gris con letras anaranjadas aproximadamente a las 19:45 horas y no había regresado desde entonces.

La preocupación de la madre se ve agravada porque su hijo no llevaba consigo su teléfono celular y, debido a su condición, no mantiene comunicación con facilidad. Además, Noé no tiene amigos ni familiares frecuentes a donde pudiera haberse dirigido.

En el momento de su desaparición, vestía pantalón gris tipo jeans, buzo blanco con líneas rojas en las mangas, campera gris oscuro con capucha, zapatillas de la marca “Nike” negras con líneas blancas y llevaba consigo una mochila gris con cierres anaranjados. Es de contextura física delgada, aproximadamente 1,70 metros de altura, tez trigueña, cabello corto y ojos color marrón oscuro.

Ante esta situación, se emitieron claves de localización y detención a todas las unidades policiales, en un esfuerzo por encontrar al joven desaparecido lo antes posible. Las autoridades instan a cualquier persona que pueda tener información sobre su ubicacióna que se comunique de inmediato al Centro de Despacho (911) o a la comisaría más cercana.