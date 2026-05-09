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La Policía de Santa Cruz solicitó colaboración para encontrar a Yoselin Millalonco, una adolescente de 16 años que desapareció en Río Gallegos. El pedido de búsqueda se difundió a través del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y de los canales oficiales del Sistema de Registro de Personas Extraviadas.

Según informaron las autoridades, la joven tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,50 metros, posee tez trigueña y cabello corto negro. Al momento de ausentarse vestía jeans claros, zapatillas negras, campera negra y llevaba una mochila.

Desde la fuerza provincial indicaron que cualquier información sobre su paradero debe comunicarse de inmediato al 911 o a la comisaría más cercana.

Dónde consultar los pedidos de paradero en Santa Cruz

La difusión del caso de Millalonco Yoselin se realizó mediante el Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz (SIRPEX), una plataforma oficial donde se publican los pedidos de localización activos en toda la provincia.

Además del sitio web, el Ministerio de Desarrollo Social también comparte las alertas a través de canales oficiales de difusión y redes sociales para ampliar el alcance de los pedidos de búsqueda.

Las autoridades reiteraron que la colaboración de vecinos y vecinas resulta clave para aportar datos que permitan avanzar en las investigaciones y localizar a las personas extraviadas.

Otros pedidos de búsqueda activos en Río Gallegos

En el registro provincial también figuran otras personas desaparecidas en Río Gallegos con pedidos de paradero vigentes.

Milagros Soledad Arroyo

La adolescente de 17 años desapareció el 1 de mayo de 2026. Según la información oficial, se ausentó de su hogar alrededor de las 19:00 y no regresó.

Mide aproximadamente 1,62 metros, tiene tez blanca, contextura delgada y cabello castaño por debajo de los hombros. Vestía pantalón tipo jean, buzo bordó y zapatillas negras.

Gabriel Mileca

El hombre de 42 años desapareció el 10 de enero de 2026 luego de retirarse de un centro de salud mental.

La denuncia se radicó en la Comisaría Primera de Río Gallegos. Tiene tez morocha, mide 1,70 metros, posee cabello negro, tatuajes en los brazos y barba tipo candado. Vestía remera negra y gris, pantalón corto negro y pantuflas negras.

Lorena Cristina Bustos

La mujer de 52 años desapareció el 27 de abril de 2025 tras ausentarse de su domicilio.

Según el registro oficial, tiene contextura delgada, mide aproximadamente 1,65 metros, posee tez blanca, cabello rubio y ojos marrones oscuros. Al momento de su desaparición podía vestir una campera negra inflable, calza negra o blanca y negra, y zapatillas negras o blancas.

Melina Violeta Coria

La adolescente de 15 años desapareció el 23 de marzo de 2025 luego de ausentarse de su hogar.

La descripción oficial señala que mide cerca de 1,65 metros, tiene tez trigueña, cabello castaño y contextura delgada.

Micaela Elizabeth Rain Barrios

La mujer de 24 años desapareció el 5 de diciembre de 2024. La última vez que la vieron salió rumbo a su trabajo.

Mide 1,65 metros, posee contextura delgada, tez trigueña y cabello largo negro. Tiene piercings en el labio inferior y en la ceja izquierda. Vestía calza deportiva negra, buzo rosa y zapatillas negras con blanco.

Marcela López Frey

El pedido de paradero de Marcela López Frey permanece activo desde el 22 de mayo de 2021.

La información oficial indica que al momento de ausentarse vestía campera roja y pantalón negro.

Cómo aportar información sobre personas desaparecidas

La Policía de Santa Cruz recordó que cualquier dato sobre personas con pedido de paradero debe comunicarse de manera inmediata al 911 o en la dependencia policial más cercana.

También se puede consultar el listado completo de búsquedas activas a través del Sistema de Registro de Personas Extraviadas de Santa Cruz, donde se actualizan los casos difundidos por las autoridades provinciales.