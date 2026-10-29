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El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, manifestó su pesar por la muerte de José y Leo, los dos hermanos que desaparecieron el domingo 25 de octubre tras ser arrastrados por la corriente del río Gallegos, en la zona de Palermo Aike.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario acompañó a la familia Virreira y se refirió al dolor que atraviesan sus integrantes. “No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso como el que hoy atraviesan”, expresó.

“Quiero expresar mi más profundo pesar y acompañar de corazón a la familia Virreira en este momento de enorme tristeza que enluta a toda nuestra comunidad”, escribió.

Vidal también agradeció a quienes trabajaron para localizar a los niños y destacó la participación de las instituciones y de los vecinos que colaboraron durante los días de incertidumbre.

El mensaje completo del gobernador a la familia Virreira

En su publicación, el mandatario provincial expresó sus condolencias y aseguró que el Gobierno continuará acompañando a los familiares.

“Quiero expresar mi más profundo pesar y acompañar de corazón a la familia Virreira en este momento de enorme tristeza que enluta a toda nuestra comunidad. No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso como el que hoy atraviesan.

Agradezco especialmente a cada una de las personas que participó de la búsqueda, a los equipos de rescate, las fuerzas de seguridad, las instituciones y los vecinos que se sumaron y colaboraron incansablemente.

Mi abrazo sincero a la familia y seres queridos. Seguiremos acompañándolos y brindándoles toda la contención que necesiten. Q.E.P.D.”

Cómo fue el operativo en Palermo Aike

José, de 12 años, y Leo, de 10, desaparecieron el domingo por la tarde en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, a unos 30 kilómetros de Río Gallegos. Según la reconstrucción inicial, estaban junto a dos adolescentes cuando intentaron regresar desde una elevación de tierra ubicada en medio del cauce y fueron arrastrados por la corriente. Los adolescentes lograron salir del agua y alertar sobre lo ocurrido.

El operativo se extendió durante cinco días y reunió a efectivos de la Policía de Santa Cruz, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Protección Civil y equipos especializados en rescate acuático.

Las tareas se concentraron en un sector delimitado a partir de los testimonios de quienes acompañaban a los hermanos. La presencia de pozones de hasta siete metros, las fuertes corrientes, las bajas temperaturas y la escasa visibilidad en el fondo del río dificultaron el trabajo de los buzos.

Para ampliar el rastreo se utilizaron embarcaciones, drones, una cámara subacuática y una ecosonda. El helicóptero incorporado el jueves permitió observar el área desde el aire.

El cuerpo de José fue encontrado el miércoles, mientras que el de Leo fue localizado el jueves por personal de rastrillaje de la Policía de Santa Cruz, en cercanías del puente.

Vidal recorrió la zona junto a Pedro Luxen

Durante la mañana del jueves, el gobernador llegó a Palermo Aike acompañado por el jefe de Gabinete, Pedro Luxen. Allí dialogó con los equipos desplegados y siguió la organización de las tareas.

Luego, ambos realizaron un sobrevuelo del río Gallegos en el helicóptero incorporado al operativo. La aeronave se sumó a los recursos utilizados por los equipos que trabajaban en el agua y desde las márgenes.

La familia recibió asistencia y acompañamiento

Durante los días de incertidumbre, los familiares de los niños recibieron atención sanitaria y contención de profesionales de la psicología. Los padres sufrieron descompensaciones físicas y necesitaron asistencia médica mientras permanecían en la zona.

Emilio Virreira, abuelo materno de los hermanos, había pedido el acompañamiento de la comunidad durante una entrevista con LU12 AM680.

“Sé que no se llena con palabras la pérdida de un hijo. Los que me ven son padres de familia y entenderán la situación; hay ratos en los que no hay palabras de consuelo. Solo pido a Dios y a la comunidad una cadena de oración para que las cosas se hagan como corresponde y los podamos encontrar”, expresó.

El Club Talleres de Río Gallegos, donde jugaban al fútbol José y Leo, también acompañó a la familia y canalizó una colecta para ayudar a afrontar los gastos derivados de la situación.

Tras el hallazgo de ambos niños, el mensaje de Vidal se sumó a las expresiones de pesar de la comunidad santacruceña ante una tragedia que conmocionó a Río Gallegos y a toda la provincia.