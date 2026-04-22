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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que este jueves 23 de abril será un día con clima inestable en Río Gallegos. Se espera una temperatura máxima de 10°C y una mínima de 2°C.

Por la madrugada, la temperatura será de 2°C, con viento del Oeste alcanzando velocidades de entre 32 -41 km/h, y ráfagas de hasta 60-69 km/h. La probabilidad de precipitaciones será del 10-40%, con una ligera posibilidad de lloviznas.

Durante la mañana, la temperatura ascenderá a 5°C, con viento del Oeste a 42-50 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

A la tarde se espera una temperatura aumentará a 10°C y el viento se mantendrá con rachas fuertes de hasta 51-59 km/h.

La probabilidad de precipitaciones aumentará al 40-70% que continuará hasta las ultimos horas de la jornad. Por la noche, la temperatura bajará nuevamente a 5°C, con vientos moderados de entre 32-41 km/h y rafagas de hasta 87 km/h.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

Según Meteored, la jornada del jueves 23 de abril tendrá una temperatura máxima de 10°C a las 14 horas. La sensación térmica más baja, debido al viento y la humedad, será de 3°C a las 8 horas.

Durante la mañana, la temperatura estará en torno a los 6 y 7°C, con viento del Noroeste a 17-37 km/h. La probabilidad de precipitación en la mañana será del 30%, con lluvias débiles.

En la tarde, el termómetro marcará 10°C y se mantendrá la posibilidad de lluvia débil, con una probabilidad de precipitación del 30%. Por la noche, el clima se mantendrá fresco con nubes dispersas y temperaturas de 6°C, con vientos del Oeste a 24-40 km/h.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

El pronóstico de Windguru coincide en que la temperatura máxima de este jueves 23 de abril será de 9°C alrededor de las 13 horas. En cuanto al viento, se espera que sople del Noroeste a 12-15 km/h por la mañana, con ráfagas de hasta 26 km/h.

Las ráfagas más intensas se registrarán durante la tarde, con picos de hasta 39 km/h.

El viento en Santa Cruz ahora en vivo y en directo

El Clima en Santa Cruz

El clima predominante de la zona es semidesierto patagónico, frío, seco, con vientos constantes procedentes del Pacífico.

Sin embargo conviven dos tipos de clima en la provincia de Santa Cruz: el clima árido patagónico del centro y este y el clima frío húmedo del oeste. En una delgada franja que se extiende de norte a sur a lo largo de la cordillera patagónica, prevalece el clima frío húmedo que tiene la influencia del Pacífico en lo que hace a la producción de lluvias y nieve.

El rasgo típico del clima más distintivo durante la mayor parte de la provincia de Santa Cruz es el soplo casi constante de vientos procedentes del océano Pacífico.

La influencia de este clima frío húmedo no supera los 50 kilómetros desde el límite internacional con Chile, haciéndose evidente el contraste respecto del clima propio de la meseta. Las lluvias son otoñales e invernales. El clima árido patagónico, se caracteriza por tener temperaturas anuales de entre 5 y 10 °C, oscilando en enero de 12 a 20 °C y en julio de -15 a -7 °C.

Las precipitaciones disminuyen de oeste a este, haciendo notorio el contraste paisajístico entre la región montañosa lluviosa del oeste y la meseta de reducidas precipitaciones. El viento que sopla del oeste, noroeste y suroeste, es un verdadero protagonista que erosiona todo a su paso. En la meseta central las precipitaciones son reducidas: varían entre 150 y 200 mm anuales.

Las nevadas son frecuentes en toda la provincia siendo mayores en el oeste en las cercanías de la cordillera que en el este cerca de la costa, pero en general es frecuente ver nieve en toda la provincia, sobre todo en invierno.

Ecosistema de Santa Cruz

En general, el clima de la región es árido y frío con temperaturas muy bajas casi todo el año y fuertes amplitudes térmicas y lluvias insuficientes, determinando el bioma del semidesierto, donde predominan los pastos duros de estepa y tusacs tales como el neneo, coirón y adesmias como la Adesmia campestri y la Adesmia volckmanni. Si bien, la zona de la cuenca del río Santa Cruz en su región extraandina se encuentra favorecida por un clima morigerado merced al fuerte influjo oceánico, esta es la región de las llamadas Pampas de Diana, hacia los contrafuertes y pedemontes andinos también es importante la humedad, hasta el grado de favorecer la existencia de bosques, correspondientes a la selva fría magallánica de fagáceas y coníferas (lenga, cohiue, ñiré, canelo, mañiú, abeto este último, alóctono), aunque debido a las altitudes, la franja húmeda cordillerana, con un promedio anual de precipitaciones de 800 mm, es fría casi todo el año.

Clima en la Patagonia

El clima de la Patagonia se ubica en los de tipo moderado, con cuatro estaciones bien definidas, con primaveras y otoños cortos y largo invierno, y gran amplitud entre las temperaturas de invierno y de verano. Un corte transversal muestra amplitudes térmicas anuales de más de 10° en San Carlos de Bariloche, de más de 17° en Maquinchao, en el corazón de la Meseta, y de unos 13° en Carmen de Patagones, a 30 km del Atlántico. Debido a su altura, el área de Maquinchao (cerca de 800 m sobre el nivel del mar) alcanza excepcionalmente los 30° bajo cero, con to que resulta tan fría como las áreas más frías de la Patagonia austral. La temperatura media en invierno, sin embargo, es de -2°, la misma que en la Tierra del Fuego argentina. Las temperaturas máximas absolutas son altas en la Patagonia, con marcas de hasta 45° en la parte oriental de la mesopotamia configurada por los ríos Colorado y Negro, y un poco menos en Carmen de Patagones. En Maquinchao pueden sobrepasar los 35°, en tanto que alcanzan a los 30° en Ushuaia.

AI sur del paralelo 30°S se hacen dominantes los vientos del oeste, que abandonan en la cordillera su carga de humedad procedente del Pacífico: las lluvias pasan de los 2.000 mm, hasta los 5.000 mm en la vertiente occidental (Chile), a los 600 y 400 mm de precipitación en la oriental (Argentina). En la región extraandina, la zona de máxima sequedad, conformada por la isohieta de los 200 mm de precipitaciones, parte de la porción media del río Colorado y se extiende hacia el sur para cubrir todo el largo hasta el estrecho de Magallanes. La humedad aumenta en el ángulo noreste y hacia el norte del ámbito, amén de hacia el oeste franco, en que llega hasta los 400 mm en la porción sur de la Cordillera -500 mm y más en Tierra del Fuego-, y 800 y hasta 1.000 mm de precipitación en áreas.