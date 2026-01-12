Clima en Río Gallegos: pronóstico del tiempo para este martes 13 de enero de 2026 Para este martes 13 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y Windguru anticipan una jornada ventosa, con cielo mayormente nublado, posibles lluvias aisladas y una temperatura máxima que alcanzará los 22 grados en la capital de Santa Cruz.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elaboró el pronóstico del tiempo para este martes 13 de enero en la ciudad de Río Gallegos, donde se espera una jornada con nubosidad persistente, viento intenso y probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura de 13°C. El viento soplará del noroeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h, y ráfagas de hasta 69 km/h. No se esperan precipitaciones en este tramo del día.

En la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 17°C, con cielo aún mayormente nublado. El viento rotará al norte, manteniendo intensidades similares y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. La probabilidad de precipitaciones será baja, entre 0% y 10%.

Por la tarde, el termómetro marcará la máxima del día, con 22°C. Se prevén lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre 10% y 40%. El viento continuará siendo protagonista, con velocidades de 32 a 41 km/h y ráfagas que nuevamente podrían llegar a los 69 km/h.

Durante la noche, la temperatura descenderá a 19°C, con cielo cubierto y posibles lluvias aisladas. El viento soplará del oeste, con intensidades de 23 a 31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

Según el informe de Meteored, el martes comenzará con cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 15°C en las primeras horas del día.

Hacia la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas en ascenso que alcanzarán los 22°C cerca del mediodía. El viento del noroeste y oeste será intenso, con velocidades que irán de 45 a 79 km/h, lo que incrementará la sensación de inestabilidad.

Durante la tarde, se mantendrá el cielo cubierto, con una temperatura máxima de 22°C y sensación térmica cercana a los 25°C en algunos momentos. El viento del oeste seguirá soplando con fuerza, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Por la noche, el cielo presentará nubes y claros, con una temperatura de 17°C y vientos más moderados, entre 16 y 32 km/h. El índice UV alcanzará valores medios (4 a 5) entre el mediodía y la tarde, por lo que se recomienda precaución en la exposición solar.

Pronóstico del tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

De acuerdo a Windguru, el martes 13 de enero se caracterizará por viento sostenido durante toda la jornada, con temperaturas que irán de los 13°C a los 22°C.

El viento predominará del sector oeste y noroeste, con velocidades constantes de entre 26 y 40 km/h, mientras que las ráfagas más intensas se registrarán entre el mediodía y la tarde, alcanzando picos de 63 km/h alrededor de las 11 horas.

La nubosidad será elevada durante gran parte del día, con coberturas cercanas al 100% en horas de la mañana y una leve disminución hacia la tarde. Windguru también señala la posibilidad de precipitaciones débiles, con acumulados de hasta 0,2 mm/h hacia el final del día.

El Clima en Santa Cruz

El clima predominante de la zona es semidesierto patagónico, frío, seco, con vientos constantes procedentes del Pacífico.

Sin embargo conviven dos tipos de clima en la provincia de Santa Cruz: el clima árido patagónico del centro y este y el clima frío húmedo del oeste. En una delgada franja que se extiende de norte a sur a lo largo de la cordillera patagónica, prevalece el clima frío húmedo que tiene la influencia del Pacífico en lo que hace a la producción de lluvias y nieve.

El rasgo típico del clima más distintivo durante la mayor parte de la provincia de Santa Cruz es el soplo casi constante de vientos procedentes del océano Pacífico.

La influencia de este clima frío húmedo no supera los 50 kilómetros desde el límite internacional con Chile, haciéndose evidente el contraste respecto del clima propio de la meseta. Las lluvias son otoñales e invernales. El clima árido patagónico, se caracteriza por tener temperaturas anuales de entre 5 y 10 °C, oscilando en enero de 12 a 20 °C y en julio de -15 a -7 °C.

Las precipitaciones disminuyen de oeste a este, haciendo notorio el contraste paisajístico entre la región montañosa lluviosa del oeste y la meseta de reducidas precipitaciones. El viento que sopla del oeste, noroeste y suroeste, es un verdadero protagonista que erosiona todo a su paso. En la meseta central las precipitaciones son reducidas: varían entre 150 y 200 mm anuales.

Las nevadas son frecuentes en toda la provincia siendo mayores en el oeste en las cercanías de la cordillera que en el este cerca de la costa, pero en general es frecuente ver nieve en toda la provincia, sobre todo en invierno.

Ecosistema de Santa Cruz

En general, el clima de la región es árido y frío con temperaturas muy bajas casi todo el año y fuertes amplitudes térmicas y lluvias insuficientes, determinando el bioma del semidesierto, donde predominan los pastos duros de estepa y tusacs tales como el neneo, coirón y adesmias como la Adesmia campestri y la Adesmia volckmanni. Si bien, la zona de la cuenca del río Santa Cruz en su región extraandina se encuentra favorecida por un clima morigerado merced al fuerte influjo oceánico, esta es la región de las llamadas Pampas de Diana, hacia los contrafuertes y pedemontes andinos también es importante la humedad, hasta el grado de favorecer la existencia de bosques, correspondientes a la selva fría magallánica de fagáceas y coníferas (lenga, cohiue, ñiré, canelo, mañiú, abeto este último, alóctono), aunque debido a las altitudes, la franja húmeda cordillerana, con un promedio anual de precipitaciones de 800 mm, es fría casi todo el año.

Clima en la Patagonia

El clima de la Patagonia se ubica en los de tipo moderado, con cuatro estaciones bien definidas, con primaveras y otoños cortos y largo invierno, y gran amplitud entre las temperaturas de invierno y de verano. Un corte transversal muestra amplitudes térmicas anuales de más de 10° en San Carlos de Bariloche, de más de 17° en Maquinchao, en el corazón de la Meseta, y de unos 13° en Carmen de Patagones, a 30 km del Atlántico. Debido a su altura, el área de Maquinchao (cerca de 800 m sobre el nivel del mar) alcanza excepcionalmente los 30° bajo cero, con to que resulta tan fría como las áreas más frías de la Patagonia austral. La temperatura media en invierno, sin embargo, es de -2°, la misma que en la Tierra del Fuego argentina. Las temperaturas máximas absolutas son altas en la Patagonia, con marcas de hasta 45° en la parte oriental de la mesopotamia configurada por los ríos Colorado y Negro, y un poco menos en Carmen de Patagones. En Maquinchao pueden sobrepasar los 35°, en tanto que alcanzan a los 30° en Ushuaia.

AI sur del paralelo 30°S se hacen dominantes los vientos del oeste, que abandonan en la cordillera su carga de humedad procedente del Pacífico: las lluvias pasan de los 2.000 mm, hasta los 5.000 mm en la vertiente occidental (Chile), a los 600 y 400 mm de precipitación en la oriental (Argentina). En la región extraandina, la zona de máxima sequedad, conformada por la isohieta de los 200 mm de precipitaciones, parte de la porción media del río Colorado y se extiende hacia el sur para cubrir todo el largo hasta el estrecho de Magallanes. La humedad aumenta en el ángulo noreste y hacia el norte del ámbito, amén de hacia el oeste franco, en que llega hasta los 400 mm en la porción sur de la Cordillera -500 mm y más en Tierra del Fuego-, y 800 y hasta 1.000 mm de precipitación en áreas.