Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 13 pasó sin bodas en Río Gallegos. Tal como marca la tradición popular, ninguna pareja decidió dar el “sí” en una fecha que, para muchos, está asociada con la mala suerte.

La información fue confirmada por Claudia Muñoz, funcionaria a cargo del área de Matrimonio del Registro Civil de la capital santacruceña, quien dialogó con La Opinión Austral.

“Estábamos esperando a ver quiénes eran los valientes, pero nadie quiso”, expresó Muñoz, al detallar que no se registraron turnos para este día.

Es que según la superstición, los matrimonios celebrados en esta fecha estarían destinados al fracaso, ya que el día está vinculado simbólicamente con la tragedia, la violencia y la traición, elementos considerados una mala base para una unión.

Alta demanda de casamientos en Río Gallegos

A pesar del “parate” por el martes 13, la temporada actual es de alta demanda de celebraciones matrimoniales en la ciudad. Según indicó la funcionaria, el lunes tres parejas contrajeron matrimonio; para mañana miércoles otras tres parejas darán el “sí” y para el viernes, ya hay cuatro casamientos programados.

Esto demuestra que, más allá de las supersticiones, el interés por formalizar relaciones sigue en aumento en Río Gallegos.

Qué cosas se evitan hacer en martes 13

A lo largo de la historia, las supersticiones alrededor del martes 13 se fueron acumulando, con un énfasis particular en evitar ciertos actos considerados de “riesgo” en esta fecha. Entre los más conocidos, además de “No casarse“, se encuentran:

No embarcarse o viajar: El refrán popular aconseja no emprender viajes importantes en martes 13. Se considera que los traslados están destinados a fracasar, ya sea por accidentes, contratiempos o malas decisiones.

Evitar firmar contratos importantes: Muchas personas prefieren no cerrar acuerdos financieros, laborales o legales en esta fecha, por temor a que surjan problemas inesperados o que los compromisos no se concreten.

No comenzar proyectos nuevos: La superstición también sugiere que no es un buen día para iniciar emprendimientos o actividades nuevas, ya que se cree que estarán marcadas por el fracaso.

Evitar discusiones o enfrentamientos: Dado que Marte es el dios de la guerra, el martes se asocia con conflictos, peleas y agresividad. Por eso, algunos optan por mantenerse alejados de situaciones tensas.

Rituales de protección: En distintos países, los más supersticiosos realizan rituales para protegerse de las “malas energías”, como usar amuletos, rezar o realizar cábalas.

Evitar actividades de alto riesgo: Se recomienda no practicar deportes extremos ni realizar tareas laborales peligrosas, ya que se cree que aumentan las probabilidades de sufrir accidentes.

No celebrar: Incluso los festejos, como cumpleaños o logros importantes, son vistos con recelo. Se piensa que celebrarlos en martes 13 puede atraer malas energías.

¿Por qué el martes 13 es considerado de mala suerte?

La fama negativa del martes 13 se remonta a creencias religiosas, mitológicas y hechos históricos. En muchos países de habla hispana —como Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, México, Colombia, entre otros— esta fecha es vista como sinónimo de desgracia.

En cambio, en culturas anglosajonas la mala suerte se traslada al viernes 13, mientras que en Italia el día temido es el viernes 17.

Origen de la superstición

Una explicación para la fama que tiene esta fecha en especial podría encontrarse en la combinación de ciertas circunstancias religiosas: Marte era el Dios romano de la guerra, por lo cual el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia.

Además, trece eran los asistentes a la Última Cena de Jesús: doce apóstoles y él. A Judas, el traidor, se le considera el número 13. Además es en el capítulo 13 del Apocalipsis donde se habla de “la bestia de siete cabezas”.

En el Kabbalah judío también se habla de 13 espíritus malignos, y en la mitología nórdica, Loki, el dios del mal, es el decimotercero invitado a una cena de dioses. En el tarot, la carta que se asocia a la muerte lleva el número 13. Para los egipcios, la fase 13 en el ciclo de la vida era la muerte.

Ambas convicciones (la del día y la de la cifra) se combinaron, tal vez por primera vez, el martes 13 de abril de 1204, cuando cayó Constantinopla en la Cuarta Cruzada. Algunas leyendas indican que también un martes 13 se produjo la mítica confusión de las lenguas en la Torre de Babel.

Eventos históricos vinculados al número 13

El poeta español Marcos Rafael Blanco Belmonte sostuvo que el mito se origina en el martes 13 de junio de 1276, cuando la ciudad de Játiva fue tomada por musulmanes.

En el mundo anglosajón, la mala fama del número se potenció con el viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV ordenó la captura de los Caballeros Templarios, acusados de herejía.

Más tarde, la cultura popular reforzó el temor gracias a la película de terror “Friday the 13th”, estrenada en 1980.

Trezidavomartiofobia: el miedo al martes 13

Existe incluso un término médico para el miedo irracional a esta fecha: trezidavomartiofobia. Las personas que la padecen pueden experimentar ansiedad, inseguridad y pánico en días como este.

A pesar de todas las historias y creencias, no existen fundamentos científicos que demuestren que el martes 13 traiga mala suerte. Sin embargo, en gran parte de América Latina sigue siendo una fecha que genera precaución y desconfianza.

Y en Río Gallegos, al menos este año, la superstición volvió a ganar: ninguna pareja se animó a casarse en martes 13.