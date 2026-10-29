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La búsqueda de José y Leo, los niños que este domingo había sido arrastrados por la corriente del río Gallegos, mantuvo en vilo a la comunidad de la capital de Santa Cruz.

Tras conocerse este jueves la dolorosa noticia del hallazgo de sus cuerpos, la sociedad toda expresó su hondo pesar y su acompañamiento a la familia.

Desde la institución deportiva a la que asistían los niños de 12 y 10 años, expresaron su congoja. “La Comisión Directiva, cuerpo técnico, jugadores, familias y toda la comunidad de Club Talleres RG acompaña y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de José y Leo. No hay palabras ni consuelo para tanto dolor, pero en este momento toda la familia Talleres está unida, con el corazón en cada uno de ustedes. Que descansen en paz y mucha fueza a la familia”, manifestaron.

El Albiverde también hizo llegar sus palabras de acompañamiento. “Desde el Atlético Boxing Club expresamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de José y Leo, y a toda la comunidad del Club Talleres de nuestra ciudad, ante esta dolorosa e irreparable pérdida. Nos unimos en oración por el eterno descanso de ambos niños y acompañamos con profundo respeto a sus padres, familiares, compañeros y a toda la familia de Talleres”, comunicaron.

En tanto que Unión Santacruceña y su comisión directiva lamentaron “con mucho dolor la partida de José y Leo. Acompañamos en este triste momento a su familia y al Club Talleres. Nos unimos en oración por el eterno descanso de estos dos angelitos”.

Desde el Club Deportivo Amistad señalaron: “Acompañamos con profundo dolor a la familia. Que encuentren fuerza, consuelo y paz en este momento tan difícil”.

“Nos unimos en oración por el eterno descanso de estos dos angelitos”. UNIÓN SANTACRUCEÑA

El Club Alumni RG también sumó sus palabras de acompañamiento. “Hoy nos toca despedirlos con el corazón lleno de tristeza, acompañando a sus familias, amigos y seres queridos en este momento tan difícil”.

“Elevamos una oración por su eterno descanso y pedimos a Dios que les brinde paz, consuelo y fortaleza a sus familias para afrontar esta irreparable pérdida”, completaron.

El acompañamiento también llegó desde Chile con las palabras del Club La Doce XII de Punta Arenas. “Nos unimos en un solo abrazo ante el dolor indescriptible por la irreparable pérdida de dos de sus jugadores. Hoy, dos corazones laten en el mismo duelo, y nuestra fuerza compartida se eleva como un homenaje eterno para sus familias y para toda la comunidad del Futsal que llora a dos grandes. Recordamos con profundo cariño a José y Leo. Descansen en paz”.

Otras instituciones de la capital santacruceña como la Asociación Civil de Pesca Santa Cruz también compartieron un sentido mensaje.

“No existen palabras para expresar tanto dolor. Dos vidas llenas de sueños, ilusiones y un futuro por delante. Dos pequeños guerreros que compartían una misma pasión: el fútbol. Hoy sus sonrisas quedan grabadas para siempre en la memoria de quienes tuvieron la dicha de conocerlos”, escribieron.

“Nos unimos en un solo abrazo ante el dolor indescriptible por la irreparable pérdida de dos de sus jugadores”. CLUB LA DOCE XII

“Que el cielo los reciba con los brazos abiertos y que allá arriba sigan jugando juntos, corriendo detrás de una pelota y haciendo lo que tanto amaban”, anhelaron desde la asociación.

“Mucha fuerza y un abrazo inmenso a sus familias, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Vuelen alto, campeones. El fútbol está de luto y sus recuerdos vivirán por siempre. José y Leo, descansen en paz”, concluyeron.

En tanto que desde la Junta Vecinal Valentín Feilberg comunicaron: “Hoy nos invade una profunda tristeza por la dolorosa pérdida de José y Leo, dos pequeños que hoy enlutan a toda nuestra ciudad”.

“Queremos hacer llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro acompañamiento a sus familias, seres queridos y a quienes hoy atraviesan este inmenso dolor. No existen palabras suficientes para aliviar una pérdida tan irreparable. Como comunidad, nos unimos en el respeto, el silencio y el abrazo solidario a sus familias en este momento tan difícil. Que encuentren la fuerza necesaria para afrontar tanto dolor. Que la memoria de José y Leo permanezca siempre en nuestros corazones. Río Gallegos está de luto”, cerraron.

La Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) también hizo llegar sus condolencias.

“Ante el doloroso fallecimiento de Leo y José, la comunidad educativa de la Facultad Regional Santa Cruz expresa sus más sinceras condolencias a la familia Virreira y a sus seres queridos”, manifestaron.

“Quienes transitamos las escuelas sabemos que cada estudiante deja una huella en la vida de sus compañeros, compañeros y docentes”. ADOSAC RÍO GALLEGOS

“Acompañamos con profundo pesar a la familia en este momento de inmensa tristeza y le hacemos llegar nuestro afecto y solidaridad. Que descansen en paz”, completaron.

Por su parte, el gremio docente Adosac Río Gallegos expresó: “Profundo pesar por el fallecimiento de José y Leo, estudiantes de la Escuela Primaria Provincial N° 91 del barrio San Benito de Río Gallegos”.

“Acompañamos con respeto y solidaridad a las familias de los niños, a sus seres queridos y a toda la comunidad educativa en este momento de inmenso dolor”, continuaron.

Por último, recordaron que “quienes transitamos las escuelas sabemos que cada estudiante deja una huella en la vida de sus compañeros, compañeras y docentes. Cuando una vida se pierde, su ausencia se siente profundamente y permanece en la memoria de toda la comunidad educativa“.

“Abrazamos a las familias de José y Leo y a toda la comunidad de la EPP N°91 ante esta irreparable pérdida”, cerraron.