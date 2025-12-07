Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes 8 de diciembre, miles de peregrinos de Río Gallegos se reunirán para participar de la 45° Peregrinación a la Virgen de Güer Aike, un evento que reúne a los fieles bajo el lema “Con la Santísima Madre de Güer Aike, peregrinos de Esperanza”. Según el pronóstico del clima, el día se presentará con algunas variaciones que los participantes deberán tener en cuenta para preparar su caminata hacia el santuario.

Como cada año, los creyentes visitarán a la Virgen de Güer Aike. Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

Pronóstico del tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

El SMN anticipa para la jornada de este lunes 8 de diciembre una temperatura mínima de 10°C en la madrugada, subiendo a 19°C por la tarde. La jornada comenzará con cielos parcialmente nublados y una probabilidad de lluvias leves (del 10-40%) durante la mañana y la tarde.

El viento será del noreste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h, en horas de la mañana y la tarde. Por lo que es recomendable que los peregrinos lleven ropa adecuada para el viento y la posibilidad de lluvias ligeras.

Pronóstico de Meteored

Por otro lado, Meteored pronostica cielos parcialmente nublados durante la mañana, con una temperatura de 10°C a las 5:00. Se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 22°C a las 17:00 horas. Además hay una probabilidad de 30% de lluvias débiles.

El viento soplará del noreste con velocidad de leves durante la mañana, pero cerca de las 14 las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h.

Además, el índice UV será de 7 -alto- a las 14:00, por lo que se recomienda usar factor de protección solar 15-25.

Pronóstico de Windguru

Desde Windguru, el pronóstico se complementa con una máxima de 17°C durante la tarde. Se registrarán vientos del noreste a velocidades de 4 a 35 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 51 km/h, a las 13:00 horas.

Recomendaciones para la peregrinación

El clima de este 8 de diciembre será variable, con probabilidad de lluvias ligeras, fuertes vientos y temperaturas frescas, por lo que es fundamental que los peregrinos se preparen adecuadamente:

Vestimenta adecuada: Llevar ropa impermeable, abrigada y cómoda para la caminata, ya que las lluvias ligeras y el viento pueden generar incomodidad. Protección solar: Aunque se esperan cielos parcialmente nublados, el índice UV será alto, por lo que es importante usar protector solar FPS 15 o más. Hidratación y snacks: Aprovechar los puestos de hidratación, llevar una botella de agua y algo de comida ligera, ya que el recorrido será largo y demandante. Ropa extra: Considerar llevar ropa de repuesto, ya que las lluvias pueden ser intermitentes y es importante estar preparado para cualquier cambio climático.

Salida, puestos y colectivos

El diácono César Riquelme precisó en dialogo con LU12 AM680 que la procesión iniciará a las 06:00 saliendo desde la rotonda Juan Bark, donde el obispo diocesano Ignacio Medina impartirá la bendición a los peregrinos.

En el trayecto, se dispondrán cuatro puestos de hidratación y/o bebida caliente (se debe llevar taza o vaso), el primero estará en la entrada a la X Brigada de la Fuerza Aérea, el segundo en la entrada de la Escuela de Cadetes de Policía y el tercero, en la exermita de la Difunta Correa, a la altura del Servicio Penitenciario Provincial. El último puesto estará ubicado en las adyacencias del Río Gallegos Golf Club.

Además, recordó que “este es el quinto año que contamos con un grupo de 14 masajistas profesionales que en una carpa que nos facilita el Ejército van a tener sus camillas para poder brindar el servicio a las personas que presenten alguna molestia. El masaje los va a ayudar a reanimarse”.

En esta edición, también habrá servicio de colectivos de manera gratuita que saldrá a partir de las las 09:00 desde la terminal de colectivos. En tanto que para el regreso, el último colectivo saldrá a las 18:00. Entre las 09:00 y 18:00 habrán unidades realizando viajes.

Los primeros

Por último, el diácono dio a conocer que en esta oportunidad contarán con la participación de los primeros peregrinos. “Vamos a tener la presencia de un grupo importante de los primeros peregrinos que en el año ’82 eran jóvenes de 16, 17, 18 años, estudiantes del Colegio Salesiano y que perteneciendo al grupo juvenil de la Catedral tuvieron la idea de ir a Güer Aike a celebrar una misa y a celebrar la fiesta de la Virgen. Estos chicos ni se imaginaron las semillas que estaban sembrando”.

Para la 45° edición, fueron especialmente invitados para ser quienes bajen la imagen de la virgen cuando llegue a Güer Aike y puedan llevarla en andas y ubicarla para la misa que el obispo celebrará a las 13:00 en el predio.

Se espera más de 40 mil personas

“Pensamos que este año deberíamos ser alrededor de unas 40-45.000 personas las que nos juntemos en Güer Aike en diferentes horarios para participar de las celebraciones litúrgicas”, aseguró Riquelme.

“También vamos a bautizar a niños, jóvenes y adultos que le falte el sacramento como una forma de que esta iglesia que nos pide cada día estar más más cerca de la gente, estar al lado del que sufre. Estamos ahí con la palabra de Dios, estamos con la ayuda que podamos entregar y con la esperanza para que nuestros jóvenes se alejen de las drogas, de los vicios que lo único que hacen es arruinar su vida”, lamentó.

Tanto en la caminata como en el predio se brindará el sacramento de la reconciliación y habrá bendiciones. En tanto que los bautismos tendrán lugar a las 14:00 y 15:00 en el predio y las inscripciones se realizarán desde las 10:30, presentando el DNI de la persona que será bautizada y de familiares y padrinos.

Cabe recordar que también se celebrarán misas a las 10:00, 11:30 y 16:00, arriba al pie de la virgen.