En el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, este sábado se realizó la 5ta edición de la Regata Rosa, organizada por el grupo Guerreras Rosa del Viento de Río Gallegos.

En tanto que la Policía de Santa Cruz convocó a la Caminata Rosa que concentró en la Jefatura de Policía, en Piedra Buena 64, para dirigirse al sector del galpón del borde costero, donde se aguardaría la llegada de las embarcaciones.

Este año, el evento se realizó en homenaje a Paula Carrillo, quien era integrante del grupo y suboficial Escribiente de la Policía de Santa Cruz y falleció el 31 de agosto pasado.

La Caminata Rosa fue convocada por la Policía de Santa Cruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Antes del inicio de la caminata, el comisario general Daniel Carrillo, hermano de Paula, manifestó a La Opinión Austral: “Estoy muy contento y agradecido. Mi hermana era un efectivo policial que abrazaba la institución, ha demostrado mucho interés por la familia, por el trabajo, por el compañero. Se me hace difícil hablar en estos momentos, pero es transmitir esta tristeza con alegría, con agradecimiento, es muy bueno para mí y para mi familia”.

Por su parte, Andrea Bahamonde, compañera y amiga de Paula, expresó: “Ella dio un ejemplo a la vida respecto a lo que es transitar el cáncer. Nunca la vi enojada, siempre ocupada en sus cosas, hacía miles de cosas y eso también es enfrentar la vida y lo que nos pasa”.

“Aunque nos cueste ir a hacer un control por miedo, hay que incentivar a hacernos los controles, detectarlo a tiempo y poder transitar lo que queda con la mejor calidad de vida que se pueda”, completó.

Finalmente, la regata llegó cerca del mediodía y fue recibida por la Banda de Música Policial “14 de Noviembre”.

Eva, mamá, Daniel, Hermano y Tiziana y Belén, hijas de Paula Carrillo, en la 5ta edición de la Regata Rosa. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Sobre cómo se desarrolló la regata, Juan Suarez, periodista del Grupo La Opinión Austral, detalló: “Se levantó una brisa y por cuestiones de seguridad, decidimos no cruzar la ría. Metimos varios kilómetros pasando la cantera, nos entusiasmamos y seguimos, descansamos un rato y estuvimos compartiendo. Cerca de las 11:00, las guerreras bajaron y empezamos a escoltarlas. El regreso con la bajada, el viento que calmó y el solcito abrigando, fue hermoso. Creo que han tenido una experiencia muy linda, fue muy amena la bajada”.

En cuanto a la actividad y el mensaje que se buscó transmitir, reflexionó: “El agua te genera algo, a la ría hay dos maneras de mirarla, tiene una connotación muy negativa, pero si uno se anima y le da vuelta el enfoque, nos puede generar cosas muy positivas”.

“Desde que empecé a remar, veo la ría y el agua de otra manera. La ría es hermosa, hay que aprender a disfrutarla y lo que genera es impresionante. Además, lo que genera todo este marco, esta carga de sentido que se le da a la actividad con el bote dragón, todavía más y acompañar esto un placer, es un gusto, es un honor“, cerró.

Emoción

El arribo de la regata estuvo colmado de emoción, abrazos y lágrimas, de emoción, pero también de tristeza.

“Me falta mi compañera”, expresó Irma Montiel, tras descender del bote. “Ayer la fuimos a ver y le pedimos que cambie el clima, eso lo logró, es todo ella, esto es para ella y remamos por ella. Duele, se me hace poco, creo que no alcanza porque Paula le ponía el pecho y estábamos juntas y me falta mi compañera. Hoy había un vacío en el bote”, manifestó la instructora e integrante de Guerreras Rosa del Viento.

A pesar de la tristeza, Montiel sostuvo que “la idea es acompañar y tomar conciencia, que se hagan los controles, ya perdimos a dos compañeras”.

Otra de las guerreras que estuvo en la embarcación fue Marcela Moreno, quien también reconoció: “Es muy emocionante, está dedicada a nuestra compañera Paula y fue lindo, pero emotivo, no era igual ante su ausencia”.

Cerrando, no olvidó concientizar: “Es muy importante hacerse los chequeos aunque uno se sienta bien porque a veces hay sorpresas”.

Tiziana y Belén, hijas de Paula Carrillo, recibieron el obsequio de la Jefatura de Policía. Foto: José Silva/La Opinión Austral

En el bote también remaron voluntarias, quienes no son pacientes oncológicas, pero se sumaron para colaborar.

Dora, más conocida como “Pelusa”, expresó “fue hermoso, es un placer hacerlo”. En tanto que María sostuvo: “Es una sensación de liberación, soltar todo, recargarte de energía. No me voy a arrepentir ni un día de haber entrado a este grupo y participar como voluntaria. La concientización del cáncer de mama es muy importante, estoy feliz”.

“Ojalá podamos llegar a más mujeres, hay que salir de la casa y hacer otras actividades”, acotó.

Walter Callo, quien llegó desde Ushuaia junto a Viviana, José y Ángel, contó: “El mar espectacular, la gente, la causa, es un placer estar acá. Fue un privilegio grande remar acá”.

“Había viento en contra al principio, pero nosotros como ustedes, convivimos con el viento, bailamos con las que nos toca”, manifestó.

Luego del arribo de la regata, se realizó un acto, donde el comisario general Claudio Castro y el comisario general Juan Orellana entregaron a la familia de Paula Carrillo un cuadro conformado por fotografías de su vida, en el centro se encontraba la que el reportero gráfico de La Opinión Austral, José Silva, tomó durante la 4ta edición de la Regata. En la fotografía está Paula junto a su mamá Eva y sus hijas Tiziana y Belén.

La emoción de Irma Montiel al lanzar la flor al agua. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Irma Montiel compartió unas palabras y seguidamente, Daniel Carrillo hizo lo propio. Por último, el sacerdote Daniel Ferrari bendijo las flores que luego fueron lanzadas al agua en memoria de Paula y de todas aquellas mujeres que hoy ya no están.

La jornada colmada de emoción, recuerdos y concientización contó con el cierre de la música que interpretó la Banda Militar “Combatientes del Atlántico Sur”.

