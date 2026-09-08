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Walter Erazo atraviesa días difíciles luego de perder su vivienda y prácticamente todas sus pertenencias en el incendio ocurrido el pasado 22 de agosto en una casa ubicada sobre calle Segovia al 1000, en Río Gallegos. El siniestro, provocado por un desperfecto eléctrico, destruyó el inmueble, herramientas, ropa y objetos que había reunido durante años.

En medio de la reconstrucción, la solidaridad de la comunidad y el deporte se transformaron en dos pilares para seguir adelante. El próximo 20 de septiembre se realizará un trail solidario en Güer Aike, destinado a recaudar fondos para ayudar a Erazo y su familia a reconstruir su vivienda.

“Estos días son complejos, son duros. A veces uno, cuando está solo, siente la nostalgia”, contó Walter durante una entrevista con La Opinión Austral. La pérdida se hace presente en situaciones cotidianas: “Necesito una herramienta y veo, busco: ‘Uh, no, quedó ahí -en el incendio-’. Necesito una prenda: ‘Oh, no, no está’”.

“Para correr me quedé con lo puesto. Esto que tengo es todo donado”, relató.

El running como una forma de volver a empezar

Walter encontró en el running una manera de despejar la mente y mantenerse activo. Además de ayudarlo a atravesar el difícil momento emocional, la actividad física tuvo un impacto positivo en su salud.

“Es muy bueno como terapia personal, para despejarse, salir de la rutina y te hace muy bien en la salud”, destacó. Su vínculo con las carreras comenzó con el Desafío Bajo Cero, donde realizó sus primeros seis kilómetros, y desde entonces continuó corriendo.

La vivienda quedó reducida a escombros tras el incendio que sufrió el pasado 22 de agosto. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El acompañamiento de familiares, amigos y vecinos también resulta fundamental. “Cada mensaje, cada llamada de los conocidos, amigos y gente en general es lo que me da fuerza para seguir”, señaló Erazo, quien actualmente combina los trámites vinculados a la reconstrucción con trabajos durante la tarde.

La iniciativa solidaria surgió a partir del grupo de runners Los Huemules y de Servicios Deportivos, que se encarga de la organización y fiscalización de eventos de Runing. La jornada se desarrollará el 20 de septiembre en Güer Aike e incluirá distancias de 6 y 13 kilómetros, además de una categoría Kids de 400 metros para menores de hasta 13 años, que tendrá inscripción gratuita.

Trail solidario en Güer Aike: cómo participar y colaborar

La inscripción para las distancias competitivas tiene un valor de $25.000. Los participantes podrán disfrutar de un circuito que recorrerá sectores de la estancia Güer Aike, incluyendo caminos detrás de la Virgen y un tramo paralelo a la Ruta Nacional 3.

Para Walter, participar representa mucho más que una competencia deportiva. “Con la inscripción nos ayudan a nosotros para poder comprar en el futuro cemento, hierro, ladrillo, que nos hace falta para volver a hacer mi casita”, explicó.

Para quienes quieran colaborar, pero el running no sea lo suyo también pueden acercarle materiales de construcción que le sobren. “Si tenés una bolsa de cemento que no vas a utilizar y sabés que se te van a arruinar, para mí serían bienvenidos… todo granito de arena suma”, expresó Walter.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La carrera tendrá premiación por categorías, Medalla Finisher para todos los participantes y Copa Challenger para los ganadores de los 13K, tanto en la rama femenina como masculina.

Quienes quieran inscribirse pueden hacerlo a través del formulario habilitado por la organización y consultar los detalles en las redes sociales de Servicios Deportivos.

Además de colaborar, Erazo invitó a quienes nunca participaron de una carrera de trail a animarse a hacerlo y conocer los senderos de Güer Aike.

Con el respaldo de la comunidad de Río Gallegos, Walter busca transformar una de las situaciones más difíciles de su vida en un nuevo comienzo. “Con el acompañamiento de ustedes cada vez me siento mejor, me siento fuerte y sí, vamos a salir adelante”, afirmó.

Categorías y distancias

400 m. KIDS: hasta 13 años. No pagan inscripción. Para anotarse, comunicarse al 2966-649906.

6K:

Menores: 14 a 17 años

Mayores: 18 a 29 años

Pre-Máster: 30 a 39 años

Máster A: 40 a 49 años

Máster B: 50 a 59 años

Máster C: 60 a 69 años

Máster D: 70 años en adelante

13K:

Mayores: 18 a 29 años

Pre-Máster: 30 a 39 años

Máster A: 40 a 49 años

Máster B: 50 a 59 años

Máster C: 60 a 69 años

Máster D: 70 años en adelante

Inscripción y medios de pago

El costo de inscripción es de $25.000 y se puede abonar mediante Mercado Pago:

Alias: caja.willy.bator.rg

CVU: 0000003100056736907254

CUIL: 23-92932264-9

Titular: Guillermo Agustín Barría Torres

Una vez realizado el pago, se debe enviar el comprobante al 2966-532090.